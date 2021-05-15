Левандовски повторил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски повторил исторический рекорд легенды клуба Герда Мюллера по голам за сезон в немецкой Бундеслиге.

Знаковым стал гол Левандовски в матче 33-го тура с «Фрайбургом». Для 32-летнего поляка это уже 40-й забитый мяч в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил продержавшийся 39 лет рекорд Бундеслиги, который в сезоне-1971/72 установил легенда клуба и сборной Германии Герд Мюллер, забивший 40 мячей за 34 матча. Левандовски потребовалось 28 игр, чтобы достичь отметки в 40 голов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче Бундеслиги.