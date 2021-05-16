Гол вратаря на 95-й минуте принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Вест Бромвиче и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте в составе хозяев отличился Хал Робсон-Кану, а на 33-й мерсисайдцы ответили голом Мохаммеда Салаха. Победный мяч для «Ливерпуля» на 95-й минуте игры забил голкипер команды Алисон Беккер, который забил головой после подачи углового.

«Ливерпуль» набрал 61 очко и укрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Бромвич» находится на предпоследней, 19-й позиции с 27 очками в активе.

Ранее сообщалось, что гол Гарри Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Вулверхэмптон» в АПЛ.