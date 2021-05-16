Гол и ассист Головина помогли «Монако» победить «Ренн» в Лиге 1

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«Монако» взял верх над «Ренном» в матче 37-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 2:1.

На 16-й минуте в составе хозяев отличился Виссам Бен-Йеддер с передачи Александра Головина, а на 29-й Головин уже сам стал автором забитого мяча. На 68-й минуте автоголом отметился Аксель Дисаси.

«Монако» набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ренн» (55) находится на седьмой строчке.

Ранее Головин рассказал, в чём прибавил под руководством Нико Ковача в «Монако».

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