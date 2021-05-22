Трезеге высказался о возможном уходе Головина в «Ювентус»

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Чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге поделился мнением о возможном переходе российского полузащитника «Монако» Александра Головина в туринский «Ювентус».
Трезеге высказался о возможном уходе Головина в «Ювентус»
  • Reuters

«Может ли Головин последовать моему примеру и перейти из «Монако» в «Ювентус»? Я бы точно пожелал ему такой поворот в карьере. Это игрок высочайшего уровня. Ему надо продолжать показывать его в «Монако». Как и у всех других футболистов такого масштаба, у него есть амбиции играть в топ-клубе. «Ювентус» — определённо один из таких клубов», — цитирует Трезеге РИА Новости.

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году. В этом сезоне, но провёл 25 матчей за команду, забил шесть мячей и отдал девять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что гол Килиана Мбаппе помог ПСЖ победить «Монако» и завоевать Кубок Франции.

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