Гол Мбаппе помог ПСЖ победить «Монако» и завоевать Кубок Франции
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, завершился победой ПСЖ со счётом 2:0.
Забитыми мячами в матче отметились Мауро Икарди и Киллиан Мбаппе.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды, провёл на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.
ПСЖ в 14-й раз завоевал Кубок Франции.
Ранее сообщалось, что Неймар пропустит финал Кубка Франции.