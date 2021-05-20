Гол Мбаппе помог ПСЖ победить «Монако» и завоевать Кубок Франции

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В финале Кубка Франции футболисты ПСЖ оказались сильнее «Монако».
Гол Мбаппе помог ПСЖ победить «Монако» и завоевать Кубок Франции
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, завершился победой ПСЖ со счётом 2:0.

Забитыми мячами в матче отметились Мауро Икарди и Киллиан Мбаппе.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды, провёл на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.

ПСЖ в 14-й раз завоевал Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит финал Кубка Франции.

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