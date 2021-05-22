Гол Левандовски помог «Баварии» разгромить «Аугсбург» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Аугсбургом» в матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха, Кингсли Комана, Роберта Левандовски и автогол Джеффри Гауэлеу.

«Аугсбург» ответил голами Андре Хана и Флориана Нидерлехнера.

«Бавария», досрочно ставшая чемпионом Бундеслиги, завершила сезон с 78 очками. «Аугсбург» с 36 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Байер» в матче Бундеслиги.