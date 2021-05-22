Дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Байер» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.
Дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Байер» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли два гола Эрлинга Холанда и мяч Марко Ройса.

«Байер» ответил голом Ларса Бендера, реализовавшего пенальти.

«Боруссия» завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 64 очка. «Байер» с 52 очками — шестой.

В другом матче игрового дня «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» (1:2), но сумел сохранить второе место по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Вердер» вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год.

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