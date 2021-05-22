«Вердер» вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

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Бременский «Вердер» потерпел поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.
«Вердер» вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принесли голы Ларса Штиндля, Маркуса Тюрама, Рами Бенсебаини и Флориана Нойхауса.

«Вердер» ответил голом Милота Рашица и Никласа Фуллкруга.

Таким образом, «Вердер» занял предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги и впервые с сезона-1979/80 вылетел во второй дивизион чемпионата Германии по футболу.

«Боруссия» завершила сезон на восьмом месте.

В других матчах игрового дня «Кёльн» победил «Шальке» (1:0), «Штутгарт» уступил «Арминии» (0:2), «Айнтрахт» обыграл «Фрайбург» (3:1), «Вольфсбург» проиграл «Майнцу» (2:3), а «Хоффенхайм» взял верх над «Гертой» (2:1).

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