Левандовски побил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге

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Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски превзошёл исторический рекорд легенды клуба Герда Мюллера по голам за сезон в немецкой Бундеслиге.
Левандовски побил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге
  • Reuters

Знаковым стал гол Левандовски в матче 34-го тура с «Аугсбургом». Для 32-летнего поляка это уже 41-й забитый мяч в нынешнем сезоне.

Таким образом, он превзошёл продержавшийся 39 лет рекорд Бундеслиги, который в сезоне-1971/72 установил легенда клуба и сборной Германии Герд Мюллер, забивший 40 мячей за 34 матча. Левандовски потребовалось 29 игр, чтобы достичь отметки в 41 гол.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Аугсбург» в Бундеслиге.

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