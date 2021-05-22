Левандовски побил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге
- Reuters
Знаковым стал гол Левандовски в матче 34-го тура с «Аугсбургом». Для 32-летнего поляка это уже 41-й забитый мяч в нынешнем сезоне.
Таким образом, он превзошёл продержавшийся 39 лет рекорд Бундеслиги, который в сезоне-1971/72 установил легенда клуба и сборной Германии Герд Мюллер, забивший 40 мячей за 34 матча. Левандовски потребовалось 29 игр, чтобы достичь отметки в 41 гол.
Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Аугсбург» в Бундеслиге.