СМИ: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри в ближайшее время возглавит мадридский «Реал».

Как сообщает El Partidazo de COPE, испанский футбольный клуб объявит об уходе Зидана уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне «Реал» не выиграл ни одного титула. Зидан работает с командой с 2019 года.

Последним местом работы Аллегри являлся «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. За это время он пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Кубок страны, дважды — Суперкубок Италии. Кроме того, при нём «Ювентус» два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.