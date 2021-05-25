СМИ: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала»

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Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри в ближайшее время возглавит мадридский «Реал».
СМИ: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала»
  • Reuters

Как сообщает El Partidazo de COPE, испанский футбольный клуб объявит об уходе Зидана уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне «Реал» не выиграл ни одного титула. Зидан работает с командой с 2019 года.

Последним местом работы Аллегри являлся «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. За это время он пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Кубок страны, дважды — Суперкубок Италии. Кроме того, при нём «Ювентус» два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.

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