Гол Миранчука, пас Черышева, фиаско «Ювентуса» и спасение «Реала»: главные события футбольных топ-чемпионатов

Алексей Миранчук забил седьмой мяч за сезон и поучаствовал в победе «Аталанты» над «Пармой» в Серии A, а Дмитрий Черышев отдал голевую передачу и помог «Валенсии» прервать безвыигрышную серию из шести матчей в Примере. «Ювентус» дома потерпел разгромное поражение от «Милана» и опустился на пятую строчку в национальном чемпионате, а «Реал» благодаря голу Эдена Азара в компенсированное время избежал поражения от «Севильи». «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в АПЛ и забронировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Спор за итальянское серебро

«Аталанта» Алексея Миранчука продолжает поход за серебром чемпионата Италии. В 35-м туре бергамаски на выезде встречались с одной из слабейших команд страны «Пармой», проигравшей последние пять матчей. Чтобы остаться ближайшим преследователем по отношению к завоевавшему титул «Интеру», подопечным Джана Пьеро Гасперини требовалось обыграть хозяев поля.

Уже на 12-й минуте «Аталанта» открыла счёт благодаря точному дальнему удару Руслана Малиновского. Но развить успех долго не удавалось, и во втором тайме Гасперини почти сразу провёл три замены, выпустив в том числе Миранчука вместо украинского полузащитника. Тренерское чутьё не подвело специалиста, и появившиеся на поле Маттео Пессин и Луис Мурель забили вдвоём ещё три мяча.

«Парма» ответила двумя голами в последней четверти часа, но гол Симона Зома на 88-й минуте не стал последним в матче. Точку поставил Миранчук, в компенсированное время добив мяч после незаконченной атаки Марио Пашалича. Гол россиянина помог «Аталанте» установить любопытное достижение — впервые в итальянском футболе четыре мяча забили игроки, вышедшие на замену.

Для бергамасков было бы оптимальным, чтобы в конце дня «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью. Тогда подопечные Гасперини опережали бы на два очка не только «Наполи», но и эти две команды. Однако миланцы обыграли прошлогодних чемпионов на их территории со счётом 3:0. Для «Ювентуса» этот разгром на домашнем стадионе стал уже вторым за сезон.

«Милан» весь первый тайм выглядел предпочтительнее соперников и открыл счёт в компенсированное время, когда Браим Диас добил мяч после розыгрыша штрафного. Он же после перерыва заработал пенальти, который остался без реализации со стороны Франка Кессье. Следующими отличились Анте Ребич и Фикайо Томори. У «Ювентуса» за весь матч был лишь один удар в створ ворот миланцев, который даже в случае попадания в цель не повлиял бы на исход матча. Совсем не шла игра у лидера туринцев Криштиану Роналду — у него было всего два неточных удара и лишь одна успешная попытка дриблинга из четырёх. Из-за этого поражения «Ювентус» опустился на пятое место в турнирной таблице, а «Милан» только из-за очных встреч с «Аталантой» уступает ей в споре за вторую строчку.

Спасение «Реала» на последних секундах

В Испании главным матчем воскресенья стала встреча «Реала» и «Севильи» на стадионе «Альфредо ди Стефано». Ничья «Барселоны» и «Атлетико» накануне позволяла мадридцам в случае победы захватить лидерство в чемпионате страны. Однако подопечным Зинедина Зидана пришлось порадоваться тому, что они сами едва избежали поражения.

«Севилье» дважды удавалось повести в счёте после гола Фернандо и пенальти в исполнении Ивана Ракитича, который ассистировал бразильскому опорнику в первом тайме. На первое взятие ворот «Реал» ответил точным ударом Марко Асенсио, вышедшего на замену, а второе едва не привело к первому проигрышу в Примере с 30 января. Столичный клуб спас Тони Кроос, пробивший издали на 94-й минуте. После его удара мяч срикошетил от пятки Эдена Азара и всё-таки залетел в ворота «Севильи». «Реал» продолжил делить второе место с «Барселоной» и проигрывать два очка «Атлетико» за три тура до конца сезона.

Матч «Валенсии» и «Вальядолида» не обладал столь же громкой вывеской — обе команды не побеждали с марта и за высокие места уже давно не борются. Но всё-таки в их встрече произошло приятное для российских болельщиков событие. Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте и провёл свой сотый матч в составе «Валенсии». Это событие он отметил голевым пасом на Тьерри Коррейю, забившего третий мяч. Для россиянина это результативное действие стало первым в 2021 году.

Неудачная ничья «Айнтрахта»

После девятой подряд победы «Баварии» в Бундеслиге немецким клубам осталось только распределить путёвки в еврокубки и решить, кто будет представлять Германию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме мюнхенцев место в первой четвёрке обеспечил себе только «Лейпциг», а борьба за две оставшиеся путёвки ещё впереди.

В воскресенье своё слово мог сказать «Айнтрахт». В матче 32-го тура с «Майнцем» франкфуртцы могли впервые с 1994 года гарантировать себе место в первой пятёрке, а заодно сместить дортмундскую «Боруссию» с четвёртой строчки. Для этого подопечным Адольфа Хюттера нужно было обыграть на своём поле «Майнц». Со стороны могло показаться, что такая задача не должна быть слишком сложной — команда Бо Свенссона находится в нижней половине турнирной таблицы и ни на что не претендует по окончании сезона.

Однако при этом «Майнц» в последний раз проигрывал 28 февраля, а недавно отобрал три очка у «Баварии», ещё не успевшей отпраздновать чемпионство. Гости начали матч с позиции силы, и уже на 11-й минуте Карим Онисиво открыл счёт дальним ударом. «Айнтрахт» долго не мог избежать первого домашнего поражения в сезоне, пока за пять минут до финального свистка австралиец Айдин Хрустич не подкараулил бросок и не оформил свой первый гол в Бундеслиге. Встреча закончилась ничьей, после которой франкфуртцы стали проигрывать одно очко «Боруссии» и три «Вольфсбургу». Теперь за два тура до завершения Бундеслиги им будет ещё сложнее отобраться в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов для МЮ

Борьба за еврокубки продолжается и в Англии. Из лидеров турнирной таблицы свой матч в воскресенье первым провёл «Манчестер Юнайтед». Ему для попадания в Лигу чемпионов нужно было обыграть на выезде «Астон Виллу», и подопечные Уле-Гуннара Сульшера с этим справились.

Правда, поначалу игра складывалась не в их пользу — первый тайм манкунианцы проиграли из-за гола Бертрана Траоре. Но после перерыва Бруно Фернандеш очередным своим пенальти сравнял счёт, а затем гостей вывел вперёд Мэйсон Гринвуд. Молодой форвард забил свой 16-й мяч в чемпионате Англии и стал лучшим бомбардиром «Манчестера» в АПЛ среди игроков до 20 лет. Точку в игре поставил Эдинсон Кавани, отличившийся на 87-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже в 25 выездных матчах Премьер-лиги подряд, и для повторения рекорда «Арсенала» ему нужно набрать очки в ещё двух встречах. Правда, произойдёт теперь это только в следующем сезоне — в трёх из четырёх оставшихся турах подопечные Сульшера сыграют дома.

У «Вест Хэма» предъявить свои права на Лигу чемпионов не получилось. Лондонцы занимали пятое место и могли сократить отставание от «Лестера» до двух очков, однако дома они потерпели поражение от «Эвертона». Исход матча определил 16-й гол Доминика Калверта-Льюина в этом сезоне — с ним форвард поднялся на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров сезона. Мерсисайдцы в этом сезоне одержали уже пятую победу в Лондоне, чего они ещё ни разу не добивались в своей истории. «Эвертон» теперь находится в одном очке от еврокубковой зоны и при этом имеет на один матч в запасе больше, чем большинство лидеров АПЛ.

У «Арсенала» остаётся немного шансов отобраться даже в Лигу конференций, но команда Микеля Артеты продолжает бороться даже за такую возможность. Лондонцы переиграли на своём поле «Вест Бромвич» со счётом 3:1 и отправили его в Чемпионшип, а сами сократили отставание от первой семёрки до четырёх очков. Уже в первом тайме в составе «Арсенала» отличились Эмиль Смит и Николя Пепе. Гости сократили отставание благодаря впечатляющему голу Матеуса Перейры, который взял разбег со своей половины поля. Но ещё один точный удар Виллиана подтвердил победу «Арсенала», порадовавшего себя после вылета из Лиги Европы.

Победа «Монако» и осечка ПСЖ

Во Франции борьба за Лигу чемпионов тоже в самом разгаре. На три путёвки в главный клубный турнир Европы претендуют четыре команды. «Монако» после недавнего поражения от «Лиона» вплотную подпустил его к первой тройке, так что в последних турах команде Александра Головина уже никак нельзя терять очки.

По крайней мере, во встрече с «Реймсом» подопечные Нико Ковача с этой задачей справились. Монегаски одержали победу на выезде с минимальным счётом благодаря голу Элиота Матазо. Для 19-летнего опорника этот точный удар на 20-й минуте стал первым в Лиге 1.

Головин, пропускавший прошлый матч из-за коронавируса, не попал в стартовый состав, но вышел на поле на последние десять минут матча. За это время он успел только заработать вторую жёлтую карточку за сезон.

ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов допустил осечку и в национальном чемпионате. Четырёхматчевая победная серия парижан прервалась во встрече с «Ренном». В их состав так и не вернулся травмированный Килиан Мбаппе, и без него подопечных Маурисио Почеттино хватило только на один пенальти в исполнении Неймара. На него хозяева поля ответили голом Серу Гирасси. За три минуты до конца Преснел Кимпембе оставил ПСЖ в меньшинстве, и парижская команда не смогла избежать ничьей. Действующий пока что чемпион Франции отстал уже на три очка от «Лилля» за два тура до конца сезона. «Монако» при этом может попытаться догнать столичный клуб — расстояние между ними составляет всего два балла.