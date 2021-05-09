«Милан» на выезде разгромил «Ювентус» в матче Серии А
Встреча, прошедшая на «Альянц Стадиум» в Турине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «Милану» принесли голы Браима Диаса, забившего на первой компенсированной к первому тайму минуте, Анте Ребича, дальним ударом поразившего ворота соперников на 78-й минуте, и Фикайо Томори, отличившегося на 82-й минуте.
На 58-й минуте голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны парировал удар с пенальти в исполнении Франка Кессье.
«Милан» с 72 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» с 69 очками — пятый.
В другом матче игрового дня «Рома» разгромила «Кротоне» со счётом 5:0.
Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму» в Серии А.