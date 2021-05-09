«Милан» на выезде разгромил «Ювентус» в матче Серии А

«Милан» одержал разгромную победу над туринским «Ювентусом» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Альянц Стадиум» в Турине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Браима Диаса, забившего на первой компенсированной к первому тайму минуте, Анте Ребича, дальним ударом поразившего ворота соперников на 78-й минуте, и Фикайо Томори, отличившегося на 82-й минуте.

На 58-й минуте голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны парировал удар с пенальти в исполнении Франка Кессье.

«Милан» с 72 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» с 69 очками — пятый.

В другом матче игрового дня «Рома» разгромила «Кротоне» со счётом 5:0.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму» в Серии А.