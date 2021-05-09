Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму» в Серии А

Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Пармой» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принесли голы Руслана Малиновского, забившего на 12-й минуте, Маттео Пессины, поразившего ворота соперников на 52-й минуте, и Луиса Мурьеля, отличившегося на 77-й и 86-й минутах. Ещё один мяч в активе российского хавбека Алексея Миранчука, вышедшего на замену на 58-й минуте и забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Для 25-летнего россиянина этот гол стал седьмым в составе команды из Бергамо в 27 сыгранных матчах.

«Парма» ответила голами Хуана Брунетты, забившего на 78-й минуте, и Симона Зома, отличившегося на 88-й минуте.

«Аталанта» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Парма» с 20 очками — 19-я.

В параллельных матчах «Сассуоло» победил «Дженоа» (2:1), «Кальяри» взял верх над Беневенто» (3:1), а «Верона» и «Торино» сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» победила «Лацио» в Серии А.