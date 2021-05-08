«Фиорентина» победила «Лацио» в Серии А, Кокорин провёл матч в запасе
Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Фиорентине» принёс дубль Душана Влаховича, отличившегося на 32-й и 89-й минутах. Российский форвард Александр Кокорин, впервые с марта попавший в заявку на матч, на поле не выходил.
Уже в компенсированное ко второму тайму время в составе «Лацио» красную карточку получил Андреас Перейра.
«Фиорентина» с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 64 очками — шестой.
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