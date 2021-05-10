«Реал» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Примеры с «Севильей»

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Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Севильей» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:2.

Уже на 12-й минуте Карим Бензема вывел «Реал» вперёд, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

«Севилья» забила первой. На 22-й минуте с передачи Ивана Ракитича отличился Фернандо.

«Реал» ответил голом Марко Асенсио, забившего с передачи Тони Крооса.

«Севилья» снова повела в счёте после гола Ракитича, на 78-й минуте реализовавшего пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Реала» Эдера Милитао.

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте после удара Крооса и рикошета от Эдена Азара мяч в свои ворота срезал защитник «Севильи» Диего Карлос.

«Реал» набрал 75 очков и поднялся на второе место турнирной таблице Примеры, опередив каталонскую «Барселону» (75) по дополнительным показателям. Отставание от лидирующего мадридского «Атлетико» — два очка. «Севилья» с 71 очком осталась четвёртой.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Примеры.

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