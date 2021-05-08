«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Примеры

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Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 35-го тура испанской Примеры.
«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 0:0.

«Атлетико» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает поднявшуюся на второе место «Барселону» на два очка, а идущий третьим мадридский «Реал», у которого ещё есть игра в запасе, — на три очка.

В 36-м туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Реал Сосьедад», а «Барселона» на выезде — с «Леванте».

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Ювентус» и «Реал» сделали совместное заявление относительно давления УЕФА в вопросе Суперлиги.

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