«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Примеры

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 35-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 0:0.

«Атлетико» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает поднявшуюся на второе место «Барселону» на два очка, а идущий третьим мадридский «Реал», у которого ещё есть игра в запасе, — на три очка.

В 36-м туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Реал Сосьедад», а «Барселона» на выезде — с «Леванте».

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Ювентус» и «Реал» сделали совместное заявление относительно давления УЕФА в вопросе Суперлиги.