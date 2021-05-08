«Барселона», «Ювентус» и «Реал» сделали совместное заявление относительно давления УЕФА в вопросе Суперлиги

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» на своих официальных сайтах опубликовали совместное заявление по вердикту Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в отношении девяти клубов, которые приняли участие в создании Суперлиги, а затем вышли из проекта.

«Мы хотим видеть уважительные дебаты, без абсолютно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона. Это является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье», — говорится в заявлении.

Помимо давления со стороны ФИФА и УЕФА, в заявлении клубов отмечается тяжёлое финансовое положение топ-клубов, акцентируется внимание на намерении Суперлиги развивать и поддерживать женский футбол, а также готовность пересмотреть предложенный подход к созданию нового турнира.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА предложит отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два года.