Источник: глава УЕФА предложит отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два года

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хочет наложить санкции на три клуба, которые все ещё связаны с Суперлигой.
Источник: глава УЕФА предложит отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два года
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает El Partidazo de COPE, президент УЕФА Александер Чеферин после финала Лиги чемпионов намерен предложить исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из всех европейских турниров на следующие два года. Причиной послужил тот факт, что эти клубы официально не вышли из европейской футбольной Суперлиги.

Первоначально основателями нового турнира выступили 12 клубов, однако «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль», «Милан», «Интер» и «Атлетико» впоследствии вышли из данного проекта и заявили о своем раскаянии. Несмотря на это, УЕФА удержит 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

Ранее сообщалось, что владельцы МЮ, «Арсенала» и «Тоттенхэма» заплатят УЕФА из личных средств, а не из клубных.

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