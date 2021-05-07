СМИ: Владельцы МЮ, «Арсенала» и «Тоттенхэма» заплатят УЕФА из личных средств, а не из клубных

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Владельцы английских футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» проведут оговоренные с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплаты за их попытку участия в Суперлиге из личных средств.
СМИ: Владельцы МЮ, «Арсенала» и «Тоттенхэма» заплатят УЕФА из личных средств, а не из клубных
  • Reuters

Об этом сообщает журналист BBC Саймон Стоун в своём Twitter.

МЮ принадлежит семье Глейзеров, «Арсенал» — Стэну Кронке, а «Тоттенхэм» — компании ENIC International, владельцем которой является британский бизнесмен Джон Льюис.

Девять клубов, договорившихся с УЕФА по поводу реинтеграции после ситуации с европейской Суперлигой, обязались сделать суммарное пожертвование в €15 млн, а также согласились на удержание 5% доходов от трансляций за один сезон.

Ранее УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, официально вышедшими из Суперлиги.

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