УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, официально вышедшими из Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о примирении с девятью клубами, которые вышли из проекта европейской футбольной Суперлиги.

В заявлении, опубликованном пресс-службой УЕФА, говорится, что клубы представили УЕФА «Декларацию о приверженности», а также обязались выполнить ряд требований, таких как присоединение к Европейской ассоциации клубов (ECA), полное прекращение контактов с Суперлигой, и в качестве жеста доброй воли сделают пожертвование на общую сумму €15 млн, которое будет направлено на развитие детского и молодёжного футбола.

С клубов также будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА.

Клубы также согласились с возможным наложением штрафа в размере €100 млн в том случае, если они захотят участвовать в подобном Суперлиге несанкционированном соревновании, а также с возможным штрафом в €50 млн за нарушение взятых на себя обязательств, согласно «Декларации о приверженности».

Отмечается, что УЕФА сохраняет за собой право предпринять любые соответствующие действия в отношении трёх клубов, официально не объявивших о выходе из Суперлиги, которые при необходимости будут определены дисциплинарными органами УЕФА.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Президентом нового турнира стал руководитель «Реала» Флорентино Перес.

Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

О выходе из Суперлиги не заявляли испанские «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус».

Ранее появилась информация, что АПЛ намерена оштрафовать клубы за попытку создания европейской Суперлиги.