СМИ: АПЛ намерена оштрафовать клубы за попытку создания Суперлиги

Английская премьер-лига (АПЛ) намерена оштрафовать шесть клубов за попытку создания европейской футбольной Суперлиги.

Как сообщает The Telegraph, АПЛ планирует применить к клубам денежные штрафы, которые будут либо применены сразу, либо будут вычтены из доходов от трансляций матчей.

Отмечается, что речь о снятии очков с клубов не идёт.

Среди 12 клубов — основателей Суперлиги были шесть английских команд — «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что АПЛ введёт санкции для владельцев клубов за последующие попытки создания Суперлиги.