СМИ: АПЛ намерена оштрафовать клубы за попытку создания Суперлиги

Короткая ссылка
Английская премьер-лига (АПЛ) намерена оштрафовать шесть клубов за попытку создания европейской футбольной Суперлиги.
СМИ: АПЛ намерена оштрафовать клубы за попытку создания Суперлиги
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, АПЛ планирует применить к клубам денежные штрафы, которые будут либо применены сразу, либо будут вычтены из доходов от трансляций матчей.

Отмечается, что речь о снятии очков с клубов не идёт.

Среди 12 клубов — основателей Суперлиги были шесть английских команд — «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что АПЛ введёт санкции для владельцев клубов за последующие попытки создания Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить