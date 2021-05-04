АПЛ введёт санкции для владельцев клубов за последующие попытки создания Суперлиги

Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с заявлением в связи с попыткой запуска проекта футбольной Суперлиги.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, организация готовится ввести ряд мер, которые бы исключили шанс создания подобной ситуации в будущем. Совместно с Ассоциацией футбола Англии АПЛ работает над соглашениями для владельцев команд АПЛ.

В документах будут прописаны меры наказания в случае попытки владельцев клубов нарушить целостность любой из английских футбольных лиг. В соответствии с новой Хартией владельцев команд АПЛ, нарушитель структуры английского футбола столкнётся не только с санкциями со стороны АПЛ, но и с государственными правоохранительными органами.

Основателями Суперлиги должны были выступить «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён на другой день.