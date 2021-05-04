АПЛ введёт санкции для владельцев клубов за последующие попытки создания Суперлиги

Короткая ссылка
Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с заявлением в связи с попыткой запуска проекта футбольной Суперлиги.
АПЛ введёт санкции для владельцев клубов за последующие попытки создания Суперлиги
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт АПЛ, организация готовится ввести ряд мер, которые бы исключили шанс создания подобной ситуации в будущем. Совместно с Ассоциацией футбола Англии АПЛ работает над соглашениями для владельцев команд АПЛ.

В документах будут прописаны меры наказания в случае попытки владельцев клубов нарушить целостность любой из английских футбольных лиг. В соответствии с новой Хартией владельцев команд АПЛ, нарушитель структуры английского футбола столкнётся не только с санкциями со стороны АПЛ, но и с государственными правоохранительными органами.

Основателями Суперлиги должны были выступить «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён на другой день.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить