Источник: матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён на другой день

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) не состоится 2 мая.

Об этом сообщает журналист Лори Уитвелл. Матч перенесён на другой день. Это произошло в связи с протестами болельщиков на «Олд Траффорд». Фанаты прорвались на стадион в ходе акции против руководства клуба — семьи Глейзеров.

Игра должна была начаться 2 мая в 18:30 по московскому времени. Изначально АПЛ приняла решение отложить встречу на неопределённое время с целью оценить развитие ситуации, но в итоге перенесла на другой день.

Стороны в настоящий момент определяют новую дату проведения поединка.

Ранее сообщалось, что начало матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» отложено из-за протеста фанатов.