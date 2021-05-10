Головин поделился впечатлениями от первой игры за «Монако» после коронавируса

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал своё выступление в первом матче после перенесённой коронавирусной инфекции, которым стала игра 36-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом».

«Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счёт. Рад, что это удалось. Самочувствие после болезни? Всё отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре», — приводит слова Головина Sport24.

«Монако» победил «Реймс» со счётом 1:0. 24-летний хавбек вышел на замену на 80-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не сумел обыграть «Ренн» в Лиге 1.

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