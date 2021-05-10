ПСЖ не сумел обыграть «Ренн» в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Ренном» в матче 36-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счётом 1:1.

ПСЖ забил первым. На шестой компенсированной к первому тайму минуте пенальти реализовал Неймар.

«Ренн» ответил голом Серу Гирасси, отличившегося на 70-й минуте.

На 87-й минуте игроки ПСЖ остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Пренсел Кимпембе.

ПСЖ с 76 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 и отстаёт от лидирующего «Лилля» на три очка. «Ренн» с 55 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Монако» победил «Реймс» в Лиге 1.