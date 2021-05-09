«Монако» победил «Реймс» в Лиге 1, Головин вышел на замену
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Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Монако» принёс гол Элиота Матазо, отличившегося на 20-й минуте.
Российский хавбек Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте, но не отметился результативными действиями.
«Монако» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Реймс» с 42 очками — 13-й.
Ранее сообщалось, что «Лилль» обыграл «Ланс» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1.