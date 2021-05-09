«Монако» победил «Реймс» в Лиге 1, Головин вышел на замену

«Монако» одержал победу над «Реймсом» в матче 36-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Монако» принёс гол Элиота Матазо, отличившегося на 20-й минуте.

Российский хавбек Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Монако» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Реймс» с 42 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Лилль» обыграл «Ланс» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1.