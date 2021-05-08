«Лилль» обыграл «Ланс» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1

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«Лилль» одержал победу над «Лансом» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
«Лилль» обыграл «Ланс» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе «Лилля» дубль оформил Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти на 4-й минуте и забивший с игры на 40-й. Ещё один мяч — в активе Джонатана Дэвида, отличившегося на 60-й минуте.

«Ланс» играл вдесятером с 35-й минуты — за две жёлтые карточки был удалён Клеман Мишлен.

Таким образом, «Лилль» набрал 79 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, увеличив свой отрыв от идущего вторым ПСЖ (75) до четырёх очков. «Ланс» с 56 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что футболисты «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча.

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