Триумф «Баварии», сенсация в Манчестере и нули в Барселоне: как борются за титулы в европейских топ-чемпионатах

«Бавария» разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря хет-трику Роберта Левандовски и девятый раз подряд стала чемпионом Германии. «Манчестер Сити» упустил возможность досрочно завоевать титул, потерпев неожиданное домашнее поражение от «Челси». При этом Серхио Агуэро при счёте 1:0 в пользу горожан не реализовал пенальти. А «Барселона» и «Атлетико» не смогли поразить ворота друг друга и предоставили «Реалу» возможность подняться на первое место.

Драма Агуэро

«Манчестер Сити» в субботу имел отличную возможность в седьмой раз стать чемпионом Англии. Для этого подопечным Хосепа Гвардиолы необходимо было дома обыгрывать «Челси». В последний раз команды встречались совсем недавно — в середине апреля. Тогда лондонцы в рамках полуфинала Кубка Англии взяли верх с минимальным счётом. А в конце мая пути соперников вновь пересекутся уже в решающем противостоянии Лиги чемпионов. На неделе горожане оказались сильнее ПСЖ, а синие — «Реала».

Тяжёлые еврокубковые матчи существенно сказались на действиях футболистов. На стадионе «Этихад» они не демонстрировали фирменных скоростей и допускали непривычно много ошибок. Одна из них привела к голу Рахима Стерлинга в конце первого тайма. Габриэл Жезус легко оттеснил от мяча Андреса Кристенсена и выполнил прострел на дальнюю штангу. Вдобавок датчанин в этом эпизоде получил травму и вынужден был попросить замену.

А в добавленное арбитром время «Манчестер Сити» имел отличную возможность поставить точку в данном противостоянии и гарантировать себе завоевание трофея. 19-летний Билли Гилмор не справился с нервами и нарушил правила в собственной штрафной. К точке подошёл опытнейший Серхио Агуэро, с именем которого связаны все основные успехи команды. По окончании сезона аргентинец, вероятно, покинет Туманный Альбион. По информации СМИ, он может перейти в «Барселону».

Было бы красиво, если бы именно легенда клуба, который теперь получает не слишком много игрового времени и жалуется, что партнёры не делятся с ним мячом, поставил «золотую» точку. Но 32-летний нападающий её смазал. Агуэро решил пробить паненкой прямо по центру ворот, и Эдуард Менди спокойно поймал снаряд.

После матча Тухель прямо признал: если бы Серхио реализовал одиннадцатиметровый, шансов у его подопечных не осталось бы. А так во втором тайме они совершили впечатляющий камбэк. На 63-й минуте Хаким Зиеш ударом с линии штрафной сравнял счёт, а незадолго до финального свистка Маркос Алонсо принёс «Челси» волевую победу.

Так лондонцы обыграли «Манчестер Сити» во второй раз за три недели и отсрочили его чемпионство. Впрочем, в том, что они рано или поздно возьмут титул, давно никто не сомневается. Зато теперь у коллектива Гвардиолы есть двойная мотивация на финал ЛЧ.

Агуэро же после окончания злополучного для себя матча опубликовал пост в Twitter с извинениями перед командой и болельщиками. Аргентинец признал, что, попытавшись исполнить пенальти паненкой в столь ответственный момент, принял не лучшее решение.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

Магия Левандовски

А вот «Бавария» гарантировала себе завоевание золотых медалей за два тура до окончания сезона. В случае с мюнхенцами обошлось без драмы. Они выходили на поле, уже зная, что стали недосягаемыми, поскольку их главный преследователь — «Лейпциг» — на выезде уступил дортмундской «Боруссии» — 2:3. Жёлто-чёрные ведут ожесточённую борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, поэтому пятая победа подряд в национальном первенстве оказалась им на руку.

Матч развивался по совершенно непредсказуемому сценарию. Подопечные Эдина Терзича открыли счёт уже на седьмой минуте, а в начале второго тайма удвоили своё преимущество. Но вместо того чтобы спокойно «засушить» игру, хозяева позволили отличиться Лукасу Клостерману и Даниэлю Ольмо. Однако на 87-й минуте победу дортмундцам принёс оформивший дубль Джейдон Санчо.

Поражение основного конкурента на настрое «Баварии» никак не сказалось. Подопечные Ханса-Дитера Флика забили в ворота менхенгладбахской «Боруссии» шесть безответных мячей. Главным героем противостояния стал Роберт Левандовски, оформивший хет-трик. Результативность поляка в текущем сезоне Бундеслиги по-хорошему поражает, ведь в его активе уже 39 голов в 27 матчах. Более того, нападающий преодолел отметку 200 мячей в составе «Баварии» в чемпионате Германии (201) и на второй минуте забил свой самый ранний мяч в рамках турнира в карьере.

«Бавария» же в девятый раз подряд стала чемпионом Германии и повторила рекорд «Ювентуса» по протяжённости золотой серии в топ-5 ведущих лиг Европы. А Флик, который вскоре возглавит сборную Германии, завоевал с клубом седьмой трофей. Но специалист даже рядом не стоит с некоторыми своими подопечными. Так, Томас Мюллер и Давид Алаба выиграли Бундеслигу в юбилейный, десятый раз — это новый рекорд. А Кингсли Коман к 24 годам стал обладателем 21 трофея. Также в его активе суммарно десять чемпионских титулов в Германии (6), Италии (2) и Франции (2).

Сейвы Облака и тер Штегена

Если в Германии интрига в борьбе за чемпионство фактически умерла давно, то в Испании она лишь закрутилась с новой силой. Во многом ключевой матч в борьбе за золотые медали в субботу состоялся на «Камп Ноу», где «Барселона» принимала «Атлетико». Расклады в нём были предельно просты. Хозяева в случае победы становились лидером, гости же — уходили в пятиочковый отрыв от конкурента и, вероятно, выбивали его из числа соискателей титула.

Ничья шла на руку «Реалу», который в случае своей победы над «Севильей» получал возможность подняться на первое место, поскольку имеет преимущество перед подопечными Диего Симеоне по личным встречам (2:0, 1:1).

В результате матч пошёл по последнему сценарию. Соперники жаждали поразить ворота друг друга и в целом создали немало опасных моментов, но открыть счёт так и не смогли. В активе Яна Облака семь сейвов, Марка-Андре тер Штегена — шесть. В первом тайме ближе к голу были гости, хотя каталонцы ожидаемо больше владели мячом. Однако мадридцы упустили сразу несколько великолепных шансов. В частности, вратарь дважды выручил команду после ударов Янника Карраско с близкой дистанции.

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Вдобавок «Барселона» осталась без получившего повреждение челюсти Серхио Бускетса. В итоге до перерыва хозяева создали только один момент. Лионель Месси подобрал мяч на правом фланге, обыграл по пути несколько защитников и с линии штрафной пробил в ближний угол. «Атлетико» выручил Облак.

А вот во второй половине встречи сине-гранатовые смотрелись интереснее. Во многом вернуть преимущество им помогли удачные замены от тренерского штаба. Но на этот раз немного везения не хватило уже коллективу Рональда Кумана. С выстрелом Месси со штрафного справился Облак. Удар Жерара Пике после подачи стандарта получился чуть неточным. А гол Рональда Араухо судья отменил из-за офсайда.

Таким образом, каталонцы впервые за 18 сезонов Примеры не сумели обыграть ни «Реал» (1:3, 1:2), ни «Атлетико» (0:1, 0:0). Месси в этих матчах не набрал ни одного балла за результативность. К слову, в отчётной встрече соперники сдерживали его, как могли, и совершили на аргентинце сразу девять фолов. Это новый рекорд Лионеля в Ла Лиге.

В воскресенье «Реал» в случае победы над «Севильей» поднимется на первое место, а соперника с большой долей вероятности оставит без медалей. В таком случае отставание команды от первой тройки за три тура до финиша увеличится до пяти очков.