Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить мёнхенгладбахскую «Боруссию»
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Баварии» хет-трик оформил Роберт Левандовски, забивший на 2-й и 34-й минутах, а также реализовавший пенальти на 65-й минуте.
Ещё по одному голу в активе Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Лероя Сане, отличившихся на 23-й, 44-й и 86-й минутах.
«Бавария» играла вдесятером с 75-й минуты — красную карточку получил Ньянзу Куасси.
«Бавария», досрочно выигравшая чемпионство в Бундеслиге, набрала 74 очка. «Боруссия» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.