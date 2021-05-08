Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Баварии» хет-трик оформил Роберт Левандовски, забивший на 2-й и 34-й минутах, а также реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Ещё по одному голу в активе Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Лероя Сане, отличившихся на 23-й, 44-й и 86-й минутах.

«Бавария» играла вдесятером с 75-й минуты — красную карточку получил Ньянзу Куасси.

«Бавария», досрочно выигравшая чемпионство в Бундеслиге, набрала 74 очка. «Боруссия» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.