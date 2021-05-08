Дубль Санчеса помог «Интеру» разгромить «Сампдорию» в Серии А

Миланский «Интер» одержал разгромную победу над «Сампдорией» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца» в Милане, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Интера» дубль оформил Алексис Санчес, отличившийся на 26-й и 36-й минутах. Ещё по одному мячу в активе Роберто Гальярдини и Андреа Пинамонти, забивших на 4-й и 61-й минутах. На 70-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти.

«Сампдория» ответила голом Бальде Кейта, забившего на 35-й минуте.

«Интер», досрочно ставший чемпионом Серии А, набрал 85 очков. «Сампдория» с 45 очками — девятая.

В других матчах игрового дня «Наполи» победил «Специю» (4:1), а «Удинезе» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч впервые за два месяца.