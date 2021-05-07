«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч впервые за два месяца

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 35-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин провёл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.

Матч «Фиорентина» — «Лацио» состоится в Бергамо 8 мая.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» высказался о состоянии Кокорина.