«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч впервые за два месяца
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин провёл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.
Матч «Фиорентина» — «Лацио» состоится в Бергамо 8 мая.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» высказался о состоянии Кокорина.