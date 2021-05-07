Тренер «Фиорентины» высказался о состоянии Кокорина

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Главный тренер флорентийской «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о физических кондициях российского нападающего Александра Кокорина.
Тренер «Фиорентины» высказался о состоянии Кокорина
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«Кокорин вернулся после трудного временного периода, связанного с травмой. Мы лишь несколько дней следим за ним на поле. Ему нужно вернуться к лучшим кондициям. В ближайшие несколько дней мы с медицинским штабом оценим эту ситуацию», — приводит слова Якини Viola News.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки.

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