Тренер «Фиорентины» высказался о состоянии Кокорина

Главный тренер флорентийской «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о физических кондициях российского нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин вернулся после трудного временного периода, связанного с травмой. Мы лишь несколько дней следим за ним на поле. Ему нужно вернуться к лучшим кондициям. В ближайшие несколько дней мы с медицинским штабом оценим эту ситуацию», — приводит слова Якини Viola News.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки.