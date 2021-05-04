«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки
- globallookpress.com
«За работой», — говорится в подписи под фотоотчётом с тренировки «Фиорентины», опубликованном в Twitter.
At work. #ForzaViola 💜 #Fiorentinapic.twitter.com/6jCsTzE0eV— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 4, 2021
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.
Ранее сообщалось, что Кокорин приступил к тренировкам в общей группе «Фиорентины».