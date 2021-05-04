«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» показала кадры с тренировки команды, на которых запечатлён российский нападающий Александр Кокорин.

«За работой», — говорится в подписи под фотоотчётом с тренировки «Фиорентины», опубликованном в Twitter.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что Кокорин приступил к тренировкам в общей группе «Фиорентины».