«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и поднялся на шестое место в АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Садио Мане и Тиаго Алькантары, отличившихся на 31-й и 90-й минутах.

«Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 37 очками  — 16-й.

В другом матче игрового дня «Кристал Пэлас» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд.

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