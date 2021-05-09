«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и поднялся на шестое место в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Садио Мане и Тиаго Алькантары, отличившихся на 31-й и 90-й минутах.

«Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 37 очками — 16-й.

В другом матче игрового дня «Кристал Пэлас» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд.