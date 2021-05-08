«Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» лишился математических шансов на попадание в четвёрку сильнейших по итогам сезона-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ).

Об этом стало известно после победы «Челси» над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура.

«Арсенал» с 49 очками по итогам 34 матчей занимает десятое место в турнирной таблице, отстаёт от идущего четвёртым «Лестер Сити» на 13 очков. За оставшиеся до конца сезона у команды Микеля Артеры четыре матча отыграть данное отставание невозможно.

Таким образом, «Арсенал не попадёт в четвёрку лучших, гарантирующую выступление в Лиге чемпионов, пятый сезон подряд. В последний раз канониры заняли место в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2015/16 , когда команда, возглавляемая Арсеном Венгером, стала вице-чемпионом.

Ранее сообщалось, что «Челси» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Манчестер Сити».