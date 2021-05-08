«Челси» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

Лондонский «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Манчестер Сити» забил первым — на 44-й минуте отличился Рахим Стерлинг. В компенсированное к первому тайму время Серхио Агуэро не реализовал пенальти — его удар парировал голкипер «Челси» Эдуар Менди.

«Челси» ответил голом Хакима Зиеша на 63-й минуте, а победный для команды мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил Маркос Алонсо.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 80 очков. «Челси» с 64 очками — третий.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» уступил «Лидсу» в матче АПЛ.