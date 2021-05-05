Борьба за золото, финансовые проблемы «Лилля» и выступление Головина: чем запомнится завершающийся чемпионат Франции

Французская Лига 1 в нынешнем сезоне выделяется на фоне других ведущих европейских первенств. Безусловный гегемон последних лет — ПСЖ — близок к тому, чтобы потерять титул в споре за золото с тремя соперниками. Восемь команд по ходу турнира сменили главных тренеров, причём одна из них сделала это дважды. В еврокубки может пробиться представитель четвёртого дивизиона, а полузащитник сборной России Александр Головин претендует на звание одного из самых ярких легионеров турнира.

Среди ведущих европейских чемпионатов Лига 1 зачастую недооценивается, поэтому её обходят вниманием. В сезоне-2020/21 это кажется вопиющей несправедливостью. Ведь чисто турнирных интриг, а также изюминок, добавляющих пикантности футбольному окружению, здесь с избытком. Поэтому расскажем о наиболее интересных моментах из жизни высшего французского дивизиона.

На золото претендуют четыре команды

За три тура до финиша математически в гонке за титул остаются «Лион» (70 очков), «Монако» (71), «Пари Сен-Жермен» (75) и «Лилль» (76). Для чемпионата, где семь из восьми минувших сезонов остались за ПСЖ, ситуация уникальная. Как и в целом для Лиги 1. Ведь за последние полвека здесь привыкли к частой гегемонии отдельно взятого коллектива.

Так, в середине 1960-х и в начале 1970-х лавры победителя практически никому не отдавал «Сент-Этьен», конец 1980-х прошёл под диктовку «Марселя», начало ХХI века ознаменовалось доминированием «Лиона», после чего арабские шейхи надолго забрали золото в Париж.

Сейчас же ПСЖ вынужден был отвлекаться от работы по защите национального титула на полуфинальную битву Лиги чемпионов. Тогда как главный соперник действовал в идеальном графике «матч в неделю» и на финишной прямой сразится с «Лансом», «Сент-Этьеном» и «Анже», отнюдь не самыми искусными конкурентами. Однако не только это оказывает дополнительное давление на ПСЖ. В личных встречах с «Лиллем» коллектив Почеттино не блистал (0:0, 0:1), а значит, даже очковое равенство по итогам сезона не сделает счастливыми Неймара с Киллианом Мбаппе.

Причём есть математический расклад, при котором ПСЖ рискует остаться вообще без медалей. Правда, для этого парижанам придётся уступить «Ренну», «Реймсу» и «Бресту», что не очень-то вероятно. Добавьте сюда важность для «Лиона» и «Монако» брать по максимуму очков — и поймёте, что провал полуфиналиста ЛЧ, если таковой случится, станет самой громкой сенсацией футбольной весны в Европе.

Потенциальный чемпион может отправиться в Лигу 2

Пусть «Лилль» вполне можно назвать без пяти минут чемпионом, с оптимизмом смотреть в будущее ему мешает не только парижский прессинг. Бывший президент клуба Жерар Лопес в 2017 году взял кредит, по которому до сих пор не расплатились. Несмотря на продажи по сумасшедшему ценнику Виктора Осимхена (порядка €50 млн) и Николя Пепе (£72 млн), вернуть удалось только половину одолженной суммы. Смена владельца также не отразилась на балансе в положительную сторону — до конца августа «Лилль» обязан выплатить по обязательствам порядка €120 млн. В противном случае команду ждут санкции.

В 2018-м «доги» в аналогичной ситуации столкнулись с перспективой принудительного перевода в Лигу 2. Но тогда они спаслись от понижения в классе трансферами футболистов, что обеспечило приток порядка €58 млн. Сейчас требуется заработать гораздо больше. Но из-за пандемии рынок просел, что грозит «Лиллю» выставлением на торги доброй половины состава.

На Лигу Европы претендует команда из четвёртого дивизиона

Система распределения команд по европейским международным турнирам во Франции незамысловата. Два лучших коллектива страны автоматически отправляются в групповой этап ЛЧ. Обладатель бронзы — в третий раунд квалификации. Тот, кто финишировал четвёртым, делегируется в ЛЕ, пятым — в новый турнир под эгидой УЕФА — Лигу конференций.

Однако, помимо участников чемпионата, бонус также уготован победителю Кубка Франции. И вот здесь начинается самое интересное: в компанию к элитным ПСЖ, «Монако» и «Монпелье» на стадии полуфинала затесался скромный «Рюмийи-Вальер».

Стартовав с 1/128 финала, клуб из четвёртого дивизиона (по сути, любительского) мало того что прошёл так далеко, так ещё и победил по ходу «Тулузу» из Лиги 2. Ещё два успешных шага — и в Лигу Европы квалифицируется представитель 15-тысячного городка, который никогда не поднимался выше четвёртого этажа футбольной пирамиды Франции.

Понятно, что даже одолеть «Монако» клубу будет архисложно, не говоря уже о потенциальном финале. Но подопечных Фатсаха Амгара ни во что не ставили и прежде. А они по-прежнему в деле — в отличие от большинства представителей элитного дивизиона.

К слову, в еврокубки также может попасть «Ланс», занимающий пятую строку в таблице. И это не менее примечательная история. Ведь только летом команда добыла повышение в классе. Тем не менее «ткачи» ни в чём не уступают старожилам элиты и пока держатся выше куда более состоятельных «Марселя» и «Ренна».

Восемь команд сменили тренеров по ходу сезона

В попытках преуспеть по ходу сезона почти половина участников Лиги 1 отказалась от услуг главных тренеров. Разброс получился широчайшим. Например, лишились работы Томас Тухель, который минувшим летом выводил ПСЖ в финал Лиги чемпионов, и Жюльен Стефан — автор кубкового успеха «Ренна» в 2019-м и первый в истории красно-чёрных наставник, выведший клуб в групповую стадию ЛЧ. Не смог перезапустить карьеру экс-рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который покинул «Марсель» со скандалом — слабые результаты клуба португалец списал на недостаточную трансферную эффективность руководства.

Легендарного в прошлом опорника Патрика Виейра фактически уволили фанаты, которые были настолько разозлены слабым выступлением «Ниццы», что даже блокировали клубный автобус, лишь бы их призывы об отставке француза услышали клубные боссы. Наконец, «Нант» увольнял главных тренеров аж дважды. Поставив на выходцев старой школы Кристиана Гуркюффа и Раймона Доменека, они знатно просчитались и теперь сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе под руководством опытного, но куда более прогрессивного Антуана Камбуаре.

Также отказались от услуг главных тренеров «Дижон», «Ним» и «Мец». Но лишь последний что-то выгадал от перестановок. «Совы» уже официально потеряли шансы сохранить прописку в элите, а «крокодилы», скорее всего, уже в ближайшем туре проследуют по пути соседа по таблице.

Молодые таланты заявляют о себе

Неофициальное название высшего французского дивизиона — «Лига талантов». Так соревнование позиционирует себя в медиасреде, столь же броско пытается вести продвижение в социальных сетях. Благо материала для привлечения внимания и подтверждения девиза хватает. Достаточно сказать, что во второй половине сезона команды, которые досрочно решают турнирные задачи, ставят в приоритет обкатку молодых футболистов.

Самых талантливых из тинейджеров стремятся выставить в наиболее выигрышном свете, чтобы потом выгодно продать. А потому предварительно проводится отсев в академиях и резервных командах, после чего миру демонстрируются действительно очень одарённые ребята. В розыгрыше-2020/21 уже блестяще проявили себя несколько юных футболистов.

Райан Шерки в воскресенье вышел на поле в матче против «Монако» на 88-й минуте и принёс «Лиону» важнейшую гостевую победу. В свои 17 лет полузащитник уже набрал почти три десятка матчей за основную команду и привлёк внимание ведущих клубов Европы.

Нападающий «Бордо» Секу Мара единственным голом в ворота «Ренна» обеспечил команде домашнюю победу, спровоцировав сравнение с Мойзе Кином. Но если итальянцу, который является вторым снайпером ПСЖ, уже 21 год, то французу с сенегальскими корнями всего 18, и он стал самым молодым голеадором команды с 2007 года.

Столь же многообещающими выглядят выступления Диона Лопи из «Реймса». 19-летний полузащитник последние три матча выходил в стартовом составе и заставил болельщиков задаваться вопросом, почему его раньше не видели в деле. Ведь он принимал взвешенные и взрослые решения, которые позитивно влияли на команду. Аналогичные эпитеты применимы и к Синали Диоманде, с той лишь разницей, что ивуарийцу куда больше доверяют в «Лионе», и только в нынешнем сезоне он уже отыграл 25 матчей.

Здесь играет один из самых ярких российских полузащитников



Сезон в «Монако» у Александра Головина получается полным тягот. Травма бедра, длительное восстановление, коронавирус — всё это выбивало лидера сборной России из колеи. Однако хавбек всякий раз умудрялся не просто восстанавливаться, но набирать великолепную форму, после чего превращался в ключевого исполнителя для команды.

Полузащитник несколько раз вытягивал для монегасков ровные или заведомо проигрышные встречи, долгое время шёл в топ-3 ассистентов Лиги 1 и даже оформил дебютный хет-трик в форме «Монако». За столь яркие выступления Александра регулярно хвалил главный тренер команды Нико Ковач, а болельщики признали легионера лучшим игроком месяца по итогам февраля. По сути, именно Головин стал брендом российского футбола-2020/21 в Европе и помог чемпионату Франции обрести максимальную яркость.