Ущерб имуществу, сообщения о травме Гонсалеса и перенос матча с «Ренном»: что известно о нападении на базу «Марселя»

Матч 22-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Ренном» был перенесён из-за инцидента с болельщиками. Около 300 фанатов «Олимпика» попытались проникнуть на базу команды, после чего устроили потасовку с полицейскими и забросали тренировочный центр дымовыми шашками и фаерами. В ходе инцидента пострадали несколько сотрудников правопорядка, а также, по данным СМИ, защитник Альваро Гонсалес.

Футбольный уикенд в Европе был омрачён событиями во Франции. В Марселе болельщики местного футбольного клуба «Олимпик» предприняли попытку прорваться на базу команды. В итоге были задержаны 25 агрессивно настроенных фанатов, а матч 22-го тура Лиги 1 с «Ренном» был перенесён.

Как стало известно, инцидент произошёл в 14:20 (16:20 мск). Около 300 фанатов «Олимпика» собрались у входа на базу и попытались прорваться внутрь. В ходе беспорядков был нанесён ущерб имуществу, пострадали несколько полицейских. Сообщается, что болельщики забросали территорию тренировочного центра Роберта-Луи Дрейфуса дымовыми шашками и фаерами, в результате чего сожгли несколько деревьев, а на фасаде написали послание президенту клуба Жаку-Анри Эйро. В нём они в довольно жёсткой форме призвали функционера покинуть команду.

«Несколько сотен человек из числа «ультрас» ворвались на территорию учебного центра. Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизнь присутствующих (игроков, сотрудников, членов правоохранительных органов, работников службы безопасности). Были совершены кражи, повреждены автомобили. Пять деревьев были сожжены с единственной целью — уничтожение. Ущерб, нанесённый внутренней части зданий, оценивается в несколько сотен тысяч евро», — говорится в официальном заявлении «Марселя».

Как отметили в пресс-службе префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон в социальной сети Twitter, по итогам инцидента были задержаны 25 фанатов «Марселя». Что касается находившихся на базе футболистов, то, как сообщают СМИ, пострадал лишь Альваро Гонсалес — защитнику попали фаером в спину.

В руководстве Лиги 1 посчитали, что в подобной атмосфере нет возможности провести матч первенства, и перенесли встречу между «Марселем» и «Ренном».

«В связи с инцидентами, произошедшими сегодня днём ​​в тренировочном центре «Марселя», матч с «Ренном» отложен на более поздний срок», — заявили в пресс-службе чемпионата Франции по футболу.

Как сообщает L’Equipe, инцидент у базы «Марселя» стал частью акции, направленной против Эйро. Днём по всему городу появились баннеры с призывами к президенту клуба уйти в отставку. Причём объектом критики выступал не только функционер, но также всё руководство команды и главный тренер Андре Виллаш-Боаш.

Понять недовольство болельщиков несложно: в нынешнем сезоне «Марсель» выступает крайне неудачно. После 21 тура коллектив занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 и на 14 очков отстаёт от лидирующего «Лиона». При этом основные успехи подопечных Боаша относятся к первой половине первенства. В 2021 году они одержали лишь одну победу, после чего поделили очки с аутсайдером «Дижоном» и потерпели три поражения подряд с общим счётом 2:6, не считая встречи с «Пари Сен-Жермен» в финале Суперкубка, также завершившейся не в пользу «Олимпика» (1:2).

Angle showing how a group of Marseille fans breached the training centre moments ago - via @mercat_om. pic.twitter.com/1olw76icfB — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Не менее разочаровывающим стало выступление коллектива в Лиге чемпионов. В сезоне-2020/21 провансальцы впервые за семь лет пробились в групповой этап престижного турнира Старого Света, но не смогли занять даже третье место в группе. Подопечные Виллаша-Боаша проиграли пять матчей из шести, а разница забитых и пропущенных мячей составила 2:13. Небольшим утешением стала победа над «Олимпиакосом», которая хоть и не помогла квалифицироваться в Лигу Европы, но прервала проигрышную серию из 13 встреч.

Что касается Эйро, то неприязнь к президенту клуба может быть обусловлена не только неудачами в нынешнем сезоне. Многих болельщиков изначально не устраивала кандидатура руководителя ввиду того, что он из Парижа. Ситуация лишь усугублялась не самыми высокими результатами на протяжении последних лет. За исключением прерванного из-за коронавируса сезона (второе место), «Марсель» ни разу не сумел подняться выше четвёртой строчки.

Поведение агрессивно настроенных болельщиков прокомментировали как руководитель, так и сами футболисты «Марселя». Так, Эйро признался, что работники команды шокированы действиями фанатов, и призвал наказать нарушителей.

«То, что случилось этим вечером, требует самой большой строгости по отношению к нарушителям порядка, которые называют себя болельщиками, но уничтожают инфраструктуру и угрожают игрокам и сотрудникам клуба», — приводит слова Эйро пресс-служба «Марселя».

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon - 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Не остался в стороне и предполагаемый пострадавший. Гонсалес напомнил, почему принял решение перейти из «Вильярреала» в «Марсель», а также оценил поступок фанатов.

«Я перешёл в «Марсель» из-за его истории и страсти, которая его окружает. Это прекрасный город, мы все любим этот клуб, но то, что произошло сегодня, не должно повториться», — сказал Гонсалес.

Инцидент с участием болельщиков прокомментировал и капитан «Олимпика» Стив Манданда. Он выразил мнение, что неудачные выступления коллектива не являются поводом для подобных действий, назвав их недопустимыми.

«Я выступаю за «Марсель» 13 лет. Я знаю всё об этом клубе. Знаю, какую любовь и какое разочарование он может вызывать. Но сегодняшние события огорчают меня. Это недопустимо. Кризис в спорте не может быть оправданием такой волны насилия. Пришло время успокоиться», — заключил Манданда.

Стоит отметить, что в этот же день похожий случай произошёл на базе другого французского клуба. Около 300 болельщиков «Сент-Этьена» проникли на тренировку и окружили футболистов. Недовольство болельщиков вызвали последние результаты команды, в частности крупное поражение в дерби с «Лионом» (0:5).

Как отмечают французские СМИ, общение между фанатами и спортсменами не носило напряжённый характер, а в ходе переговоров слово взял главный тренер Клод Пюэль. Специалист согласился с тем, что результат прошедшей встречи неудовлетворительный, но заверил, что игроки делали всё возможное ради победы. Встреча закончилась скандированием фанатов, призывавших спортсменов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции. В преддверии 22-го тура «Сент-Этьен» расположился на 16-й строчке, а от зоны переходных матчей его отделяют четыре балла.