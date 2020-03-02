Пожар на стадионе, оскорбление легенды и акция в поддержку СПЦ: как в Белграде прошло дерби «Црвена Звезда» — «Партизан»

В чемпионате Сербии по футболу де-юре определился обладатель золотых медалей. В третий раз подряд чемпионский титул должен достаться «Црвене Звезде». В культовом белградском дерби подопечные Деяна Станковича поделили очки с «Партизаном» Саво Милошевича, не сумев огорчить друг друга. При этом сама игра получилась отнюдь не мирной. Фанаты переборщили с пиротехникой и едва не сожгли стадион. Судье пришлось несколько раз останавливать матч. А на трибунах были замечены болельщики из России.

Нашествие болельщиков из России

В чемпионате Сербии по футболу состоялся центральный матч второго круга. В 162-м в истории дерби Белграда на стадионе «Райко Митич» сошлись «Црвена Звезда» и «Партизан». За 90 минут непримиримые противники не смогли распечатать ворота друг друга. Вместе с тем практически определился чемпион страны в сезоне-2019/20. За шесть туров до финиша Суперлиги отрыв «Звезды» от «Партизана» составляет 11 очков.

Как отмечали после матча довольные болельщики хозяев, красно-белые по сути гарантировали себе очередное выступление в Лиге чемпионов. Этот турнир вызывает в Сербии огромный интерес. К тому же в предыдущие годы для соответствия требованиям УЕФА была значительно модернизирована самая большая арена страны. На дерби она вместила почти 39 тыс. человек.

Вечное дерби неплохо известно в Европе и давно стало брендом Белграда наравне с Калемегданом, Скадарской улицей и плескавицей. По уровню футбола «Црвена Звезда» и «Партизан», конечно, не могут конкурировать с игравшими в тот же вечер в Испании «Реалом» и «Барселоной». Но по части фанатской активности эти команды едва ли найдут себе равных в мире.

Дерби привлекает любителей красочных перфомансов и пиротехники, к использованию которой на стадионах в Сербии относятся крайне лояльно. За острыми ощущениями в Белград приехало много ультрас из России. Между странами отсутствует визовый режим, поэтому болельщики разного возраста в последние годы всё чаще наведываются в Сербию. Можно даже сказать о рождении сравнительно нового вида досуга — футбольного туризма.

Активные болельщики «Звезды» и «Партизана» давно установили дружеские отношения с коллегами из московских «Спартака» и ЦСКА соответственно. Впрочем, на трибунах были также замечены и российские поклонники футбола из регионов. В толпе мелькали шарфы волгоградского «Ротора» и самарских «Крыльев Советов». Массовый выезд россиян не обошёлся без эксцессов. Так, ещё в Москве перебравшие со спиртным фанаты доставили неудобства пассажирам рейса в Белград. Приводить молодых людей в чувство персоналу аэропорта пришлось с помощью полиции.

А уже перед игрой несколько россиян пытались выяснить отношения с представителями противоположного фанатского лагеря. Иностранцев быстро скрутили сербские правоохранители. В итоге они провели какое-то время, стоя на коленях с заложенными за голову руками у ограды парка перед ареной.

Шоу на трибунах

В целом же фанатам в Сербии позволяется то, что невозможно представить в других странах. Соперничество трибун за воротами было похоже на артиллерийскую перестрелку. Болельщики «Звезды» запускали фейерверки прямо со зрительских мест. А почитатели «Партизана» использовали такое количество пиротехники, что главному арбитру Лазарю Лукичу пришлось несколько раз прерывать матч. Причём чёрно-белые ультрас не удовлетворились произведенным резонансом от дымовой завесы и попытались поджечь неприятельский стадион. В нескольких местах своей трибуны они организовали настоящие костры из пластиковых кресел.

В России сам факт открытого огня на спортивном объекте привёл бы к серьёзным последствиям для хулиганов и их клуба. Однако на вечном дерби, как выяснилось, даже не присутствовала машина пожарной службы. Пожарные боролись с огнём при помощи обычных огнетушителей. Зачинщики беспорядков не были задержаны и продолжили наблюдать за игрой.

В то же время сербские фанаты вновь выступили против принятого в соседней Черногории закона о свободе вероисповедания. Этот нормативно-правовой акт предусматривает переход в государственную собственность всех религиозных объектов, которыми страна владела до 1 декабря 1918 года, когда вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Югославия).

Считается, что закон направлен против Сербской православной церкви, поскольку ущемляет её права на черногорской территории. В Сербии традиционно поддерживают православных Черногории, которые не прекращают проводить протесты против решения властей. На этот раз болельщики скандировали «Не отдадим святыни» и размахивали флагами с символикой СПЦ.

Всё это сильно контрастировало с потоком оскорблений со стороны «звездашей» в адрес вратаря «Партизана» Владимира Стойковича. В концовке им показалось, что капитан «гробарей» симулирует травму. В ответ стадион взвился, как растревоженный улей. Самым приличным скандированием в эти минуты было — «Мустафа, верни сербский паспорт». Дело в том, что в первой половине 2000-х вратарь начинал путь в большом футболе именно в «Звезде». Он был кумиром болельщиков и многократно обещал не переходить в «Партизан», однако после выступлений в Европе подписал контракт со злейшим врагом своей бывшей команды.

Предательства Стойковичу не могут простить до сих пор. Спортсмену придумали кличку Мустафа, ассоциируя его со средневековым сербом, который отступил от православной веры и ради собственной выгоды принял ислам. Десять лет назад фанаты «Звезды» и вовсе напали на Стойковича и побили его.

Агрессия фанатов, показалось, передалась футболистам. На поле несколько раз вспыхивали стычки. Игроки толкались и говорили друг другу массу неприятных слов.

Фанаты устроили пожар на матче «Црвена Звезда» — «Партизан»

Бибрас Натхо против Милана Родича

В России многим памятны первые шаги Валерия Карпина на тренерском мостике. После возвращения из Испании он долго не мог понять, почему футболисты не в состоянии исполнить тот или иной технический приём, который у него легко получался и после 40 лет. Карпину было сложно смириться с тем, что почти каждый игрок уступает ему в классе.

Примерно те же чувства испытывают сейчас наставники «Звезды» и «Партизана», в прошлом очень хорошие исполнители Деян Станкович и Саво Милошевич. Перед матчем они обнимались на пресс-конференции и с целью популяризации футбола нанесли визит студентам.

Рабочий материал в распоряжении бывших звёзд итальянской и испанской лиг весьма скромен. Тон в «Звезде» и «Партизане» задают футболисты, ранее списанные со счетов в РПЛ.

Например, бывший полузащитник казанского «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо играет ключевую роль в «Партизане». До последнего времени бок о бок с ним действовал другой экс-армеец Зоран Тошич. В конце февраля он перебрался в чемпионат Китая.

В стартовом составе «Црвены Звезды» постоянно выходит Милан Родич, известный в России по выступлениям за петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». На одной из предыдущих встреч ему вручили памятный знак в честь 100-го матча за красно-белых.

Привлекается к участию в играх Радован Панков, ранее не сумевший проявить себя в екатеринбургском «Урале». Напротив, этнический серб и бывший хавбек сборной Германии, бронзовый призёр чемпионата мира-2010 Марко Марин сменил сербскую Суперлигу на Саудовскую Аравию.