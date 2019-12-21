Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.
Сам Станкович является воспитанником клуба «Црвена Звезды». На протяжении карьеры футболиста, которую он завершил в 2013 году, он также выступал за римский «Лацио» и миланский «Интер».
В качестве тренера он работал ассистентом в «Удинезе» и «Интере».
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти возглавил «Эвертон».