Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» объявил о назначения Деяна Станковича главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.

Сам Станкович является воспитанником клуба «Црвена Звезды». На протяжении карьеры футболиста, которую он завершил в 2013 году, он также выступал за римский «Лацио» и миланский «Интер».

В качестве тренера он работал ассистентом в «Удинезе» и «Интере».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти возглавил «Эвертон».