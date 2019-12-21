Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»

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Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» объявил о назначения Деяна Станковича главным тренером команды.
Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»
  • © Claudio Grassi/Lapresse
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.

Сам Станкович является воспитанником клуба «Црвена Звезды». На протяжении карьеры футболиста, которую он завершил в 2013 году, он также выступал за римский «Лацио» и миланский «Интер».

В качестве тренера он работал ассистентом в «Удинезе» и «Интере».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти возглавил «Эвертон».

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