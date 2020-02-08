«Главная проблема российских игроков — мотивация»: Милошевич о Евро-2020, будущем Смолова в «Сельте» и дружбе с Карпиным

Если мотивация сборной России на Евро-2020 будет достаточной, команда способна достичь любых высот, считает бывший нападающий «Сельты», а в настоящий момент главный тренер «Партизана» Саво Милошевич. По словам специалиста, он близко общался со многими российскими игроками. В интервью RT Милошевич рассказал о «славянской тусовке» в чемпионате Испании по футболу конца 1990-х — начала 2000-х, дружбе с Александром Мостовым, противостоянии с Валерием Карпиным и перспективах Фёдора Смолова в Примере.

«По Карпину сразу было понятно, что он станет большим тренером»

— Большую часть карьеры вы провели в Испании, в частности поиграли в «Сельте» с Александром Мостовым, но Валерия Карпина там уже не застали.

— Действительно, вместе с Мостовым мы провели один сезон, а Карпин к тому времени уже ушёл в «Реал Сосьедад». На мой взгляд, Александр тогда был одним из сильнейших футболистов Испании вообще. Он обладал отменной техникой и великолепно понимал игру. Что касается Валерия, то он был классным полузащитником, очень продвинутым для того времени, агрессивным. Карпин выполнял огромный объём работы в центре поля и обладал хорошим пасом. Примера в те годы была невероятно конкурентным турниром. За медали сражались десять команд примерно одного уровня, и Карпин с Мостовым выделялись на общем фоне. Также могу вспомнить Виктора Онопко, который играл за «Овьедо».

— Вы были лично знакомы с Карпиным?

— Конечно (Милошевич отвечает по-русски. — RT). Мы играли друг против друга по меньшей мере раз десять. К тому же с Валерием в одной команде выступал мой близкий друг Дарко Ковачевич. Поэтому сначала сражались на поле, а после финального свистка все вместе собирались и общались.

— То есть у вас была своя славянская компания?

— Конечно. Всё же необходимо понимать, что у нас с теми же Мостовым, Карпиным, Онопко, Владимиром Бесчастных было куда больше общего, чем с футболистами из Западной Европы. Ни для кого ведь не секрет, что сербы и русские — братья. Тогда мы все вместе оказались в Испании, попали туда из Восточной Европы, это нас объединяло, пусть даже не со всеми я играл в одной команде. Да, у нас была славянская тусовка (Смеётся.). Не сказать, что виделись часто, но, когда пересекались по календарю, обязательно встречались на несколько часов. Понятно, что с Мостовым мы играли, поэтому много времени проводили вместе.

— Наверняка русскую водку впервые попробовали именно в этой компании?

— Знаете, в Сербии никаких проблем с водкой нет (Смеётся.). У нас есть какие угодно настойки, не меньше, чем у вас, в России. На родине это тоже национальный напиток.

— Кто был самым весёлым из российских футболистов, с которыми вы общались в то время?

— Владислав Радимов. Совсем забыл о нём. Мы с ним играли за «Сарагосу». С Владом мы были очень близки. Помню, жили в одном номере, играли в карты. Радимов — один из самых жизнерадостных, весёлых людей, которых я знаю. К сожалению, давно не видел его. В последний раз встречались года три-четыре назад. Но сейчас, пользуясь случаем, взял у Карпина его новый номер. С Мостовым связь тоже оборвалась.

— Могли тогда подумать, что Валерий Георгиевич станет большим тренером?

— Каким он был игроком, таким и стал тренером: очень агрессивным, ни за что не желает проигрывать. У него сохранился этот менталитет победителя. Он совсем не изменился по сравнению с тем временем. Я могу сказать, что Карпин относился к тому типу футболистов, по которым можно было сразу сказать: будет большим тренером. Я был на сто процентов уверен, что у него всё получится.

— В Катаре его «Ростов» обыграл ваш «Партизан». О чём говорили после игры?

— Да, «Ростов» выиграл, но я не думаю, что для Валерия результат этой встречи был особенно важен, как и для меня. Самое главное на таком турнире — подготовить команду к новому сезону, посмотреть в деле те или иные сочетания игроков, тактические схемы. После финального свистка Карпин не стал шутить надо мной. В свою очередь, я по-дружески поздравил его с победой. Теперь периодически пересекаемся в отеле, обсуждаем футбол.

«Российским футболистам так много, как дома, нигде не заплатят»

— Сейчас в «Сельту» перешёл Фёдор Смолов. Насколько ему будет легко себя проявить, учитывая, что команда сражается за выживание?

— Самое главное, чтобы «Сельта» не вылетела из Примеры. Это станет большой проблемой. А так команда всегда демонстрировала интересный атакующий комбинационный футбол. Там эти традиции очень сильны. Считаю, для Смолова — это отличный вариант, как и вообще для россиян, которые любят такую игру.

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— Следите за выступлениями «Сельты»?

— Да, я смотрю английский и испанский чемпионаты, в этих странах играл сам. «Сельту» видел пару месяцев назад. Повторюсь, команда показывает хороший футбол, но Примера слишком сильна. Совершив одну единственную ошибку, ты теряешь многое. Нужно поддерживать очень высокий уровень, чтобы демонстрировать хорошие результаты.

— У «Сельты» сейчас явные проблемы в атаке. Является ли Смолов тем футболистом, который сможет ей помочь?

— Да, определённо, но болельщики всегда ждут, что игроки адаптируются мгновенно, а это не очень просто. Даже самым хорошим футболистам необходимо время, чтобы привыкнуть к новому для себя чемпионату. На это тоже надо делать скидку.

— Традиционно считается, что российские футболисты не слишком удачно адаптируются за рубежом. Почему?

— Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ — очень сильная лига. В плане беговой работы — это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще. Я знаю, о чём говорю, поскольку сам играл за «Рубин». Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги.

— В Катаре «Партизан» в серии пенальти обыграл «Локомотив». В составе железнодорожников на поле вышел Алексей Миранчук. Как вам его уровень? Поговаривают, что им интересуется «Ювентус» и «Милан»...

— Я бы не стал выделять одного Миранчука. В России немало хороших талантливых молодых ребят. Многие из них интересны европейским клубам, но, повторюсь, удовлетворить их финансовые запросы тяжело. Если брать конкретно Алексея, то по потенциалу он способен заиграть в любой из топ-лиг Старого Света. Вопрос в его амбициях, к чему он готов и чего хочет.

— Что нужно делать Миранчуку, чтобы построить карьеру в Европе?

— У него для этого есть всё, но, если он уедет в другой чемпионат, ему там будет куда сложнее, чем в России. Придётся много работать, чтобы доказать свою состоятельность. Там он начнёт всё с нуля.

«Бердыев — один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал»

— Сейчас вы следите за РПЛ?

— Да, я смотрю за всеми ведущими лигами, в том числе российской. Мне интересен ваш чемпионат, потому что в нём, как я уже говорил, приходится очень много бегать. Даже программа подготовки «Партизана» к сезону на 50% основана на российском опыте.

— Что-то почерпнули у своего бывшего главного тренера Курбана Бердыева?

— Ну, он всё-таки не отвечал за нашу физическую подготовку. Но Бердыев — один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал. Он очень хорошо понимает современный футбол, знает, что нужно команде, чтобы добиться успеха. Курбан Бекиевич при подготовке уделял внимание буквально мельчайшим деталям, то же касалось анализа встреч. Собственно, Бердыев — главный творец того чемпионства. В 2008-м «Рубин» занял первое место. После этого я завершил карьеру. Но в следующем году команда вновь взяла золото и наделала шуму в Лиге чемпионов. Это о чём-то да говорит. При этом «Рубин» тогда был далеко не самым богатым клубом в стране.

— Капитаном той команды был Сергей Семак…

— О, как и в случае с Карпиным, по нему сразу было понятно, что он станет хорошим тренером. Вы всё видите сами. Чемпионство с «Зенитом» весьма красноречиво. Семак был не только отличным футболистом, но и хорошим человеком. К тому же он являлся одним из самых больших профессионалов, которых я видел.

— Многие считают, что чемпионат России в то время был выше уровнем, чем сейчас.

— Понятно, что сегодня все звёзды выбирают в первую очередь Англию, поскольку там много денег, а права на телетрансляции продаются за несколько миллиардов долларов. С другой стороны, есть Китай, который выписывает футболистам баснословные контракты. А десять лет назад Россия могла предложить лучшие условия. Не буду скрывать, у вас платили очень много, поэтому к вам приезжали звёзды. Но сейчас, посмотрев на игроков такого уровня, почему бы не сосредоточиться на воспитании собственных молодых футболистов? Как раз теперь у них появилась отличная возможность раскрыться и проявить себя. Поверьте, в вашей стране всегда хватало настоящих талантов.

— В те же годы сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы. Способна ли команда Станислава Черчесова летом повторить это достижение?

— Главная проблема российских игроков — мотивация. Если она будет достаточной, ваша сборная способна достичь любых высот. То же самое касается сербской сборной. Если у наших команд появится желание, их потенциала хватит для достижения любых целей.