Стихи для футболистов, подарок Карпину и синий парик: как россияне из Ростова стали самыми яркими болельщиками в Катаре

Супруги из Ростова-на-Дону Алексей Чекомасов и Людмила Стеценко, а также их дочь Александра стали самыми заметными и яркими болельщиками на Кубке Париматч Премьер в Катаре. Они громче всех поддерживали свою команду и запомнились ярким внешним видом. RT поговорил с Алексеем, Людмилой и Александрой об их необычных кричалках, подарке для Валерия Карпина и любимых игроках команды.

«И в него мы все валерим, одному ему лишь верим»

Поддержать «Ростов» на Кубок Париматч Премьер приехало не так много людей. На трибунах во время матчей команды можно было встретить не более десятка болельщиков жёлто-синих.

Зато обращала на себя внимание семья, которая в полном составе активно поддерживала команду: Людмила Стеценко с мужем Алексеем Чекомасовым и их 12-летняя дочь Александра. Ещё в первой встрече подопечных Валерия Карпина с «Партизаном» камера не раз выхватывала эмоциональную женщину в синем парике и полной амуниции команды, которая не переставая скандировала кричалки почти про всех игроков «Ростова».

«Норманн — лучший наш опорный. В символической он сборной», — разносилось над газоном «Аспир-Центра».

Отдельный стих гости турнира сочинили о новичке Павле Мамаеве: «Наш теперь Мамаев Паша, главная надежда наша».

Но, разумеется, наибольшее внимание они уделили Карпину: «Он по бровке нервно ходит, на судью тоску наводит, на скамейке не сидит, всеми он руководит. И в него мы все валерим, одному ему лишь верим».

Мало того, некоторые четверостишия оказались посвящены соперникам, например: «Паровоз вперёд летит, Сёмин им руководит. Шпалыч утирает пот, паровоз вперёд ведёт».

Она давала футболистам такой энергетический заряд, что те просто не имели права играть плохо. Неудивительно, что женщина заслужила звание самого активного и заметного болельщика турнира. Посетила семья и встречу между «Локомотивом» и «Спартаком». Но во время дерби ростовчане вели себя значительно тише, готовясь к последней игре «Ростова» на турнире.

«Кубок Париматч Премьер проходит уже второй год подряд. В первый раз мы его просто посмотрели по телевизору, а теперь решили приехать сами. Эта идея возникла ещё в прошлом году. Захотелось не только увидеть футбол, но и познакомиться с Катаром, посетить местные достопримечательности», — рассказала Людмила.

Тут же её супруг добавил, что поездка обошлась недёшево, а женщина раскрыла точные цифры.

«У нас вышло семь дней, восемь ночей — 138 тысяч рублей. Живём в достаточно хорошем отеле с завтраками. Дополнительно получается питание и проезд. Но, честно говоря, мы пока ещё не считали все затраты», — добавила Людмила.

Несмотря на высокие цены, семейство оказалось приятно удивлено самой страной.

«Катар очень нравится: тихо, спокойно. Здесь, например, природа красивее, чем в соседних ОАЭ. Довольно интересный подход к архитектуре, один небоскрёб не похож на другой. Хотя особых исторических достопримечательностей тут нет, зато есть где погулять. Поедем ли на чемпионат мира? Пока сложно сказать, всё-таки такое путешествие обойдётся очень дорого, да и возраст берёт своё», — отметил Алексей.

«Передали мягкую игрушку новорождённой дочери Карпина»

На вопрос о своей популярности в Дохе любители футбола из Ростова-на-Дону только рассмеялись. Они явно не ожидали, что на турнире их будут узнавать практически все. И действительно семью регулярно приветствуют проходящие мимо поклонники других команд.

«Мы подготовились, нарисовали баннеры, придумали подарки для ребят-футболистов и Валерия Карпина. Как раз второго февраля у него был день рождения, и после игры с «Партизаном» вручили тренеру небольшой презент. К сожалению, непосредственно второго числа не удалось поздравить, решили ему не надоедать. Подарок чисто символический. Он состоял из двух частей, моральной и материальной. Моральная — обращение к нему от всех болельщиков «Ростова», плюс стихотворение. Ещё передали мягкую игрушку его новорождённой дочке. Самому Карпину подарили брелок и специальные монетки на благополучие, а также серебряный кувшинчик. Он в Катаре считается символом полной чаши», — рассказала Людмила.

Она также отметила, что её любимым футболистом в «Ростове» является Алексей Ионов, с которым семье тоже удалось пересечься в Дохе. Из легионеров любительница футбола выделила Ивелина Попова.

«Болгарин — очень хороший. У него потрясающее чувство юмора. Он как-то раз приходил на встречу с болельщиками и очень тепло пообщался с нами, много шутил. Там был ещё Элдор Шомуродов. Пришлось выучить пару фраз по-узбекски и по-болгарски, чтобы порадовать ребят. Попов оценил это, и улыбка потом не сходила с его лица. Ещё и дочка тогда носила дреды, которые ему тоже понравились. В общем Ивелин — очень позитивный человек», — вспомнила женщина.

Сама Александра добавила, что вместе с родителями регулярно посещает футбольные матчи не только в родном Ростове-на-Дону, но и в соседнем Краснодаре. Её любимым игроком является Хорен Байрамян. Впрочем, это можно было понять по футболке с фото полузащитника с автографом.

«Хорен — выдающийся спортсмен, хороший муж и отец. Он, например, никогда не отказывает вашим коллегам-журналистам в интервью. Очень открытый человек. Байрамян мне нравится. Тут на шарфе у меня автографы Шомуродова, Попова, Ерёменко. Вот, только что оставили подписи Козлов и Чернов. Друзья относятся к моему увлечению футболом либо нейтрально, либо положительно. Но из одноклассников на «Ростов» никто не ходит», — рассказала девочка.

«В Питере настолько активно поддерживала СКА, что меня ударили сумкой по голове»

Изначально могло показаться, что любовью к футболу дочь и жену заразил глава семейства, но он заявил, что игрой номер один никогда не интересовался, а на стадион его привела супруга. Та оказалась болельщицей «Ростова» с богатым послужным списком.

«У меня бабушка любила футбол, мама любила, и всё моё детство прошло на стадионе. Началось всё ещё с Белой Калитвы, у нас в то время там была команда. Ездили и по другим городам, поддерживали ростовский СКА, который тогда выступал в Высшей лиге. В первый раз я попала на стадион в середине 80-х, когда училась в Питере. В 1984-м мы были даже на выездной игре с «Зенитом», который тогда стал чемпионом. На стадионе имени Кирова настолько активно поддерживали СКА, что меня ударили сумкой по голове», — рассмеялась Людмила.

По словам болельщицы, новый пик её увлечения командой пришёлся на период работы в «Ростове» Курбана Бердыева, когда жёлто-синие играли в Лиге чемпионов и плей-офф Лиги Европы, а также взяли серебро первенства России.

«Когда «Ростов» возглавил Бердыев, начали регулярно ходить на стадион. Мы были на всех матчах команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С Бердыевым немного удалось пообщаться. Ещё на стадионе «Олимп-2» после матча пробралась сквозь отверстие в заборе. Крикнули ему: «Бекиевич, удачи!» Но самый общительный был, конечно, Леонид Кучук. Бердыев — закрытый, но никогда не отказывал в автографе или фото. Но Карпин — однозначно любимый тренер болельщиков «Ростова» за долгое время, хотя они с Бердыевым написали две разные сказки, а Валерий Георгиевич свою ещё не закончил», — заявила женщина.

По её словам, в городе все были рады, когда узнали, что тренер продлил контракт с клубом на пять лет. А вот слухи о финансовых проблемах в «Ростове» и возможном уходе тренера и ряда ведущих футболистов не на шутку встревожили болельщиков.

«Было страшновато, но испугаться не успели. Хорошо, что клуб решил эти проблемы. Но я даже не сомневалась, что всё закончится хорошо. Связь между руководством, тренерским штабом, футболистами и нами сейчас очень крепка. В любом случае ресурсы, чтобы команда не развалилась, нашлись бы. Всё-таки было очень больно, когда Бердыев ушёл, и «Ростов» посыпался. Это был большой стресс для всех нас — болельщиков. Второго такого удара не должно было произойти», — подчеркнула женщина.