Голы защитников, дебют Соболева и два сейва в серии пенальти: как «Локомотив» обыграл «Спартак» на турнире в Катаре

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Борислав Головин
«Локомотив» обыграл «Спартак» на Кубке Париматч Премьер в Катаре. Основное время игры закончилось вничью, причём в составе обеих команд отличились защитники — Владислав Игнатьев и Илья Гапонов. А в серии пенальти победу железнодорожникам помог одержать Никита Медведев, совершивший два сейва. В составе красно-белых дебютировал нападающий Александр Соболев.
Голы защитников, дебют Соболева и два сейва в серии пенальти: как «Локомотив» обыграл «Спартак» на турнире в Катаре
  • Игрок ФК «Локомотив» Бенедикт Хёведес и игрок ФК «Спартак» Зелимхан Бакаев
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

Доминирование «Локомотива»

Первые встречи Кубка Париматч Премьер в Катаре прошли для «Локомотива» и «Спартака» по разным сценариям. Если красно-белые уверенно переиграли «Ростов», то железнодорожники в серии пенальти уступили «Партизану» и полностью провалили второй тайм, отметившись лишь одним ударом по воротам.

Спустя несколько дней подопечные Юрия Сёмина выглядели куда более готовыми физически и до перерыва полностью переигрывали соперника. Они были быстрее, свежее и острее. При этом вся игра у «Локо» шла через Алексея Миранчука, который вновь смотрелся очень хорошо и создавал моменты, казалось, даже не напрягаясь. А вот его брат Антон, получивший травму в первом матче, улетел в Германию на медицинские процедуры, поэтому место на левом фланге занял Жоау Мариу.

И именно португалец помог железнодорожникам открыть счёт. После его зрячей передачи от лицевой подключившийся к атаке Владислав Игнатьев отправил мяч в створ. При этом за защитником не уследили ни Георгий Джикия, ни Самуэль Жиго.

В составе «Спартака» же обращал на себя внимание дебютант Александр Соболев. Однако арендованный у «Крыльев Советов» форвард достаточно быстро растворился на поле. Партнёры нечасто находили его длинными передачами, да и защитники «Локо» внимательно стерегли нападающего. В итоге Соболев отметился лишь одним заблокированным ударом. Не лучший дебют для одного из лучших бомбардиров РПЛ по итогам первой части сезона, но и далекоидущие выводы пока делать не стоит.

Тем более в составе команды не слишком уверенно смотрелись практически все. Светлым пятном вновь был лишь Зелимхан Бакаев, который действовал очень старательно и умно. Несколько классных передач в его исполнении болельщики наградили аплодисментами.

Убойные моменты Глушенкова и отменённый гол

Но «Спартак», как и в первом матче, вновь прибавил после перерыва. «Локомотив», напротив, несколько сдал. Не успели команды вернуться на поле из раздевалок, как Илья Гапонов после скидки Георгия Джикии сравнял счёт.

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Далее уже красно-белые смотрелись намного интереснее. У них раз за разом проходили острые контратаки, прямо как в последней встрече команд в РПЛ. Один Максим Глушенков дважды убегал на рандеву с вратарём после грубейших ошибок Соломона Кверквелии, но оба раза «Локомотив» спас Антон Коченков, который провёл очень качественный матч. При этом Маринато Гилерме в заявке вновь не оказалось — из-за простуды.

Наконец, в одном из эпизодов Глушенкову всё-таки удалось отличиться. Сольный проход по левому флангу он увенчал точным выстрелом с рикошетом от голкипера, но судья отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

После этого проснулся соперник. Если в игре с «Партизаном» красно-зелёные так и не пришли в себя, то в дерби сумели переломить ход неудачно складывающейся игры. В концовке уже подопечные Сёмина действовали активнее, и это не могло не порадовать главного тренера.

При этом данный матч выглядел как официальный, ведь футболисты не жалели друг друга и играли достаточно жёстко, ноги никто убирать не собирался. К счастью, на этот раз обошлось без травм, которые уже стали печальной приметой турнира. Досталось и судье. С ним в ряде эпизодов футболисты разговаривали предельно жёстко, за что удостоились карточек.

Развязка 

Но забить в основное время командам больше так и не удалось, и «Локомотиву» пришлось во второй раз на турнире бить пенальти. В первой серии красно-зелёные уступили «Партизану». Теперь тренерский штаб железнодорожников сумел всех удивить и вместо Коченкова выпустил на серию 11-метровых ударов Никиту Медведева, который не появлялся на поле в официальных матчах два с половиной года.

И этот шаг неожиданно оправдал себя. Третий вратарь «Локо» взял удары с точки в исполнении Глушенкова и Алекса Крала и стал одним из главных героев встречи. Артёму Реброву удалось парировать выстрел Бенедикта Хёведеса, и ещё в двух эпизодах он был близок к тому, чтобы спасти команду, но фортуна не улыбнулась голкиперу.

Медведев же получил первый за долгое время повод для радости. Об этом вратаре, в «Ростове» побившем рекорд РПЛ по продолжительности сухой серии, болельщики уже начали забывать, но Никита напомнил им о себе. Остаётся надеяться, что вратарь ещё получит шанс и в официальных встречах.

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