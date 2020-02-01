Дубль Мирзова, великолепная передача Бакаева и незаметный Мамаев: как «Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

«Спартак» обыграл «Ростов» во встрече Кубка Париматч Премьер со счётом 2:1. Первый тайм закончился без забитых мячей, а во втором победу красно-белым принёс оформивший дубль Резиуан Мирзов. Также красивой голевой передачей отметился Зелимхан Бакаев. А в составе южан на поле 45 минут провёл отбывший тюремный срок полузащитник Павел Мамаев.

Разные таймы и первый матч «Спартака» в году

Болельщики «Спартака» с большим интересом ждали игру с «Ростовом», ведь она стала для красно-белых первой в году, поскольку на сборе в Абу-Даби команда не проводила контрольных встреч. Вдобавок, красно-белые, наверняка, были не прочь взять реванш у соперника за разгромное поражение в Москве в начале декабря — 1:4. Да и на Кубке Матч Премьер в Австрии летом подопечные Валерия Карпина оказались сильнее.

Впрочем, сам Валерий Георгиевич перед очередной игрой с бывшей командой убеждал, что результат не имеет для него никакого значения. В итоге «Ростов» начал турнир в Катаре с поражения. При этом собравшиеся на трибунах «Аспир-Центра» стали свидетелями двух абсолютно разных таймов. Первая половина, по сути, прошла в центре поля. Команды не часто угрожали воротам друг друга, а чуть активнее выглядел всё же «Ростов».

Во втором тайме «Спартак» действовал в излюбленной при Доменико Тедеско манере — на контратаках. «Ростов» больше владел мячом, но допускал много брака на чужой половине и в центре и дарил мяч соперникам, чем те с удовольствием пользовались. Это неудивительно, ведь после перерыва на замену у московского коллектива вышли быстрые Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов. У жёлто-синих на поле, напротив, появилось несколько совсем юных игроков, которым приходилось непросто.

Неожиданный герой и Соболев на трибуне

В результате Мирзов стал настоящим открытием встречи. Поклонники «Спартака» привыкли, что Резиуан действует исключительно на левом фланге, но в Дохе Тедеско выпустил его на позицию центрофорварда, и это сработало.

Дело даже не в том, что Резиуан оформил дубль, дважды убежав от защитников оппонента и легко переиграв третьего вратаря «Ростова» Егора Седова, но и в том, насколько грамотно он действовал возле чужой штрафной. Футболист качественно цеплялся за мячи и сбрасывал их набегавшим партнёрам. Ну а убежать в свободную зону и обыграть соперника один в один для Мирзова никогда не составляло особого труда.

Как итог, Резиуан провёл лучшую игру за «Спартак» и, наверняка, убедил тренерский штаб в том, что способен выходить на острие атаки в матчах, когда красно-белые имеют свободные зоны на чужой половине. Во встречах с преимущественно обороняющимися командами больше пригодится взятый в аренду у «Крыльев Советов» Александр Соболев. К слову, он в заявку на игру не попал, поскольку лишь недавно прибыл в расположение «Спартака», и наблюдал за матчем с трибуны.

Перспективная молодёжь «Спартака» и травмы Шюррле с Бабуриным

Любопытно, что оба тренера в перерыве полностью поменяли составы своих команд. В таких условиях шанс получило большое количество молодых исполнителей. И куда лучше им воспользовались юноши из «Спартака». Причём отлично проявили себя два самых молодых игрока, поехавшие на сборы с основой — Никита Бакалюк и Дмитрий Маркитесов.

Первый начал матч в основе с многообещающим №11 на спине и составил дуэт в опорной зоне с Аязом Гулиевым. Никита действовал не по годам уверенно и запомнился парой качественных перехватов. Порой ему здорово удавалось предугадывать действия таких мастеров, как Павел Мамаев и Матиас Норманн. Маркитесов же после перерыва занял место в центре обороны с Ильёй Гапоновым и сделал всё от него зависящее, чтобы опасных моментов у ворот Артёма Реброва практически не возникало. Единственным голом у «Ростова» отметился Деннис Хаджикадунич в самой концовке встречи.

Также стоит отметить Глушенкова, который отдал результативную передачу на Мирзова в эпизоде со вторым забитым мячом. Правда, порой Максим передерживал мяч и более опытные партнёры просили, чтобы он смелее бил по воротам. А за первый гол Резиуан должен сказать спасибо Бакаеву, который вырезал ему на ход идеальную передачу ровно с такой силой, чтобы снаряд не успел перехватить защитник.

Молодёжь «Ростова» смотрелась скромнее. В первом тайме защитники Данила Ведерников с Михаилом Осиновым проблем не доставляли, но появившиеся на поле после перерыва футболисты в лучшем случае были незаметны. А 18-летнему центральному защитнику Евгению Черкесу пришлось очень непросто в борьбе с Мирзовым, Бакаевым и другими.

Из опытных футболистов пару слов стоит сказать о Мамаеве, вернувшемся в большой футбол. В первом тайме он занял место в центре поля, но в целом был не особенно заметен. Партнёры вели через него игру не настолько часто, как хотелось бы Павлу. Более активным впереди смотрелся опорник Норманн.

Резюмируя, второй матч турнира в Катаре получился достаточно неоднозначным. Команды ожидаемо не демонстрировали запредельных скоростей. Было очевидно, что оба коллектива пока далеки от идеальной формы. К сожалению, вновь не обошлось без травм. В самом конце первого тайма поле, хромая, покинул Андре Шюррле, а сразу после возобновления игры травму получил вышедший на замену Егор Бабурин. Его место занял молодой Седов, который пропустил уже спустя минуту после выхода на поле.