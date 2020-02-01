«Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Мирзова

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В начале второго тайма в составе красно-белых отличился Резиуан Мирзов, а на 75-й минуте Мирзов оформил дубль. В концовке матча у «Ростова» один мяч отыграл Деннис Хаджикадунич.

В следующем туре «Ростов» сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится 4 февраля. «Спартак» на день позже встретится со столичным «Локомотивом».

Ранее «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» на старте Кубка Париматч Премьер.