«Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Мирзова

Короткая ссылка
Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Мирзова
  • @fcsm_official
  • Twitter

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В начале второго тайма в составе красно-белых отличился Резиуан Мирзов, а на 75-й минуте Мирзов оформил дубль. В концовке матча у «Ростова» один мяч отыграл Деннис Хаджикадунич.

В следующем туре «Ростов» сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится 4 февраля. «Спартак» на день позже встретится со столичным «Локомотивом».

Ранее «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» на старте Кубка Париматч Премьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить