«Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Мирзова
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Встреча завершилась со счётом 2:1.
В начале второго тайма в составе красно-белых отличился Резиуан Мирзов, а на 75-й минуте Мирзов оформил дубль. В концовке матча у «Ростова» один мяч отыграл Деннис Хаджикадунич.
В следующем туре «Ростов» сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится 4 февраля. «Спартак» на день позже встретится со столичным «Локомотивом».
Ранее «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» на старте Кубка Париматч Премьер.