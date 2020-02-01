«Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» на старте Кубка Париматч Премьер
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Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
На 32-й минуте железнодорожников вывел вперёд Антонио Эдер, а через четыре минуты равенство в игре восстановил Зоран Тошич.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались сербы — 4:1.
В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартаком» 5 февраля, а «Партизан» на день раньше встретится с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер.