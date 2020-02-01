«Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» на старте Кубка Париматч Премьер

Московский «Локомотив» потерпел поражение от белградского «Партизана» в серии пенальти в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

На 32-й минуте железнодорожников вывел вперёд Антонио Эдер, а через четыре минуты равенство в игре восстановил Зоран Тошич.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались сербы — 4:1.

В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартаком» 5 февраля, а «Партизан» на день раньше встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер.