Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.
Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер
  • РИА Новости

Миранчук получил повреждение и был заменён на 18-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Жоау Мариу. 

Ранее сообщалось, что Антонио Эдер стал автором первого гола на Кубке Париматч Премьер.

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