Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.

РИА Новости

Миранчук получил повреждение и был заменён на 18-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Жоау Мариу. Ранее сообщалось, что Антонио Эдер стал автором первого гола на Кубке Париматч Премьер.