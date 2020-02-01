Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.
- РИА Новости
Миранчук получил повреждение и был заменён на 18-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Жоау Мариу.
Ранее сообщалось, что Антонио Эдер стал автором первого гола на Кубке Париматч Премьер.
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