Поражение в серии пенальти, травма Антона Миранчука и гол Эдера: как «Локомотив» уступил «Партизану» на турнире в Катаре

«Локомотив» в серии пенальти уступил сербскому «Партизану» в рамках первой встречи Кубка Париматч Премьер в Катаре. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в составе железнодорожников забитым мячом отметился Эдер. Ещё одной неприятностью для подопечных Юрия Сёмина стала серьёзная травма стопы у Антона Миранчука.

Потеря Смолова и ни одной победы на первом сборе

Начало года получилось не слишком радостным для болельщиков «Локомотива». Во-первых, железнодорожники в первых трёх контрольных встречах не одержали ни одной победы. Подопечные Юрия Сёмина дважды сыграли вничью (с румынским «Стяуа» и корейским «Чонбук Хёндэ Моторс») и потерпели поражение от хорватского «Осиека». Во-вторых, в этих трёх встречах красно-зелёные пропустили целых шесть мячей.

И главное — команда лишилась Фёдора Смолова, который решил всё же попробовать свои силы в Европе и ушёл в аренду в «Сельту». Поскольку ни одного футболиста клуб пока не приобрёл, «Локомотив» остался лишь с одним номинальным нападающим — Эдером. К тому же в контрольных матчах Сёмин пробовал в атаке Рифата Жемалетдинова, и тот даже забил «Стяуа».

А в первой игре Кубка Париматч Премьер железнодорожникам предстояло встретиться с не менее грозным соперником — вице-чемпионом Сербии «Партизаном». И было весьма любопытно посмотреть, как будут выглядеть набирающие форму красно-зелёные.

Повреждения у игроков «Локо» и быстрый обмен голами

В первой половине игры Сёмин ожидаемо сделал ставку на основных исполнителей. На острие атаки вышел Эдер, а Жемалетдинов занял более привычное место на правом фланге. Из необычных решений тренера можно выделить разве что выход в стартовом составе 20-летнего Станислава Магкеева. Воспитанник клубной академии составил пару в центре обороны Ведрану Чорлуке, а Бенедикт Хёведес ушёл на левый край.

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К сожалению, одним из главных итогов тайма для «Локо» стала травма Антона Миранчука. В самом начале встречи футболист захромал и попросил замену. Поле он покинул, держась за правый голеностоп. Вместо него в игру вступил Жоау Мариу.

Позже выяснилось, что Антон получил повреждение пятой плюсневой кости, причём произошло это буквально на ровном месте. Футболист просто неудачно ускорился. Уже после перерыва его на носилках отнесли в машину скорой помощи и увезли в больницу.

Мало того, неприятные повреждения получили также Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк, но в их случае обошлось без вынужденных рокировок, хотя за обоих было тревожно.

Что касается непосредственно игры, то резко бросалась в глаза далёкая от идеальной физическая форма обеих команд. Игра получалась очень рваной по темпу. «Локомотив», например, активно действовал на первых минутах, но затем взял паузу.

В целом коллектив Сёмина не демонстрировал высоких скоростей. Железнодорожники чаще владели мячом и впереди полагались на индивидуальное мастерство Алексея Миранчука и партнёров. Эдер традиционно старательно цеплялся за мячи и сбрасывал их товарищам по команде. При этом большинство атак проходило через правый край, а не через вышедшего на замену Мариу.

«Партизан» же сделал ставку на контратаки и преуспел в этом. Быстрые выпады зачастую становились для подопечных Сёмина проблемой. Далеко не всегда в опорной зоне с ними справлялись Крыховяк с Бариновым. Неидеально действовала и оборона «Локо». Нервничал молодой Магкеев, который в начале встречи подарил мяч Садику Умару, но нигериец в этом эпизоде не сумел реализовать выход один на один.

А вот Эдер по истечении получаса встречи воспользовался своим моментом — замкнул прострел Жемалетдинова справа. Стоит отметить и великолепную разрезающую передачу Миранчука на партнёра. Алексей в первом тайме был не слишком заметен, но в нужный момент действовал результативно. Неслучайно в последний день трансферного окна в Европе в СМИ писали об интересе к полузащитнику со стороны «Милана».

Но «Партизан» сравнял счёт практически моментально. Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич из-за пределов штрафной пробил точно в дальний угол. Большие вопросы в данном эпизоде снова возникли к Баринову и Крыховяку, которые не сумели накрыть выстрел серба.

Провал железнодорожников и один удар по воротам

А вот второй тайм у «Локомотива» откровенно не удался. После перерыва у железнодорожников произошло сразу несколько изменений в составе. Во-первых, места в опорной зоне заняли Даниил Куликов и Мурило. Во-вторых, Мацей Рыбусь заменил Хёведеса.

Так или иначе, но игра у красно-зелёных окончательно разладилась. В атаке команда не демонстрировала ничего, и все надежды возлагались на Миранчука, который один пытался придумать интересное продолжение впереди. Эдер вовсе растворился на поле, португалец устал и был практически незаметен. В результате за всю вторую половину встречи красно-зелёные нанесли лишь один удар по воротам соперника. Можно вспомнить также отменённый из-за спорного офсайда гол Рыбуся.

Необходимо написать и про другие замены от Сёмина. Например, Мурило провёл в игре всего 20 минут и по неизвестным причинам уступил место на поле Соломону Кверквелии. Грузин отправился в центр обороны, а Магкеев поднялся в опорную зону, где составил дуэт с Куликовым — ещё одним молодым воспитанником «Локо». В целом Макгеев своей игрой произвёл неплохое впечатление, хотя и совершил несколько обрезов. Куликов же порой не стеснялся выполнять достаточно рискованные передачи, но они проходили нечасто.

В итоге второй тайм железнодорожники провалили. В атаке команда вовсе не показала ничего, а заменить Эдера было просто некем. Стало очевидно, что на данном этапе подготовки сил у команды не хватает даже на час. «Партизан», которому первый официальный матч предстоит провести уже через две недели, закономерно выглядел активнее и мощнее, но забить второй мяч не сумел.

Таким образом, судьба противостояния решилась в серии пенальти, в которой сильнее оказались футболисты белградского коллектива. Неманья Стеванович легко парировал удары Романа Тугарева и Мацея Рыбуся в правый от себя угол. Но поражение не так сильно расстроило Сёмина, как травма Антона Миранчука, ведь вслед за Смоловым команда лишилась ещё одного лидера.