По стопам Мостового и Карпина: какие возможности для Смолова открывает переход в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов проведёт ближайшие полгода в испанской «Сельте». По данным СМИ, клуб из Виго заплатит за аренду футболиста €600 тыс., а сумма компенсации за полноценный выкуп контракта составит €6 млн. По словам наставника железнодорожников Юрия Сёмина, игрок лично выразил желание попробовать свои силы в европейском чемпионате. Какие возможности перед Смоловым открывает переезд в Примеру — в материале RT.

Фёдор Смолов продолжит карьеру в Испании. Форвард московского «Локомотива» проведёт в «Сельте» ближайшие полгода на правах аренды. По информации СМИ, гарантированная выплата за переход игрока составит €600 тыс., но при этом клуб из Виго получит приоритетное право выкупа футболиста. Полноценный трансфер обойдётся «небесным» в сумму около €6 млн.

При этом стало известно, что в услугах российского форварда был заинтересован не один испанский клуб. Как сообщают СМИ, помимо «Сельты» на Смолова претендовал «Вильярреал», за который ранее выступал его соотечественник Денис Черышев. Однако отмечается, что сам Фёдор отклонил предложение восьмой команды Примеры и решил присоединиться к 18-й, которая сейчас борется за выживание в ведущей испанской лиге.

Отъезд Смолова прокомментировал главный тренер вице-чемпиона страны Юрий Сёмин. По словам специалиста, трансфер Фёдора в «Сельту» стал общим решением игрока, тренерского штаба и руководителей «Локомотива».

«Смолов сам захотел попробовать свои силы в Европе. Мы дали добро. Это будет аренда с дальнейшим правом выкупа. Тут ничего неожиданного нет... Фёдор давно хотел принять новый вызов, попробовать себя на Западе. Если завтра он пройдёт обследование, то уедет», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Как отметил наставник железнодорожников, для Смолова переезд в зарубежный чемпионат стал долгожданным шансом показать себя в Европе. О возможном переходе нападающего в одно из топ-первенств Старого Света говорилось ещё в 2017—2018 годах, но тогда трансфер так и не был оформлен. Серьёзный удар по перспективам спортсмена нанесло провальное выступление на домашнем чемпионате мира, после чего интерес иностранных клубов к нему заметно снизился. По ходу турнира Фёдор проиграл конкуренцию Артёму Дзюбе и потерял место в стартовом составе сборной России, а затем не забил решающий пенальти в послематчевой серии с Хорватией.

Неудивительно, что эта неудача лишила Смолова уверенности в себе и привела к тому, что он принял решение остаться в России. Вместо рискованного переезда в Европу был выбран трансфер в московский «Локомотив», который сулил выступление в Лиге чемпионов и борьбу за золото РПЛ. Правда, преуспеть Фёдор не смог ни на одном из вышеназванных направлений. Его европейская кампания была смазана ввиду частых травм, а в национальном первенстве верх взял «Зенит».

Тем не менее Смолов не расстался с идеей попробовать свои силы в Европе и решился на рискованный шаг. Примечательно, что сделал он это в довольно зрелом возрасте, а это обычно не свойственно российским футболистам. Во-первых, с каждым годом спортсмену всё сложнее решиться попробовать себя в чужой стране, а во-вторых, существует риск потерять место на родине. От травм никто не застрахован, а серьёзное повреждение может закрыть двери к возвращению в элитный российский коллектив.

В свете этого решение Смолова попробовать себя в Испании является ещё более неожиданным. Он не только согласился на переезд в иностранный чемпионат, но и отправился в коллектив — аутсайдер испанской Ла Лиги. На данный момент «Сельта» находится в зоне вылета и лишь на три очка опережает замыкающий таблицу «Эспаньол». Кроме того, зимой «небесные» лишились одной из главных звёзд в лице Станислава Лоботки. За последние 2,5 года словак стал настоящим лидером команды и заслужил сравнение с Мареком Гамшиком и Марко Верратти.

Однако не самый сильный состав открывает перед Фёдором перспективы в кратчайшие сроки стать основным центрфорвардом коллектива. По сути, его единственным конкурентом является возрастной Яго Аспас, а Габриэль Фернандес пока так и не смог раскрыться в «Сельте». Что касается талантливого Санти Мины, то тот чаще играет на правом фланге атаки и вряд ли может считаться прямым соперником россиянина. Для сравнения: в «Вильярреале» ему пришлось бы соперничать с Жераром Морено, Пако Алькасером и Карлосом Баккой.

Стоит отметить, что Аспаса тоже сложно назвать футболистом, уступающим Смолову в классе. Об этом говорит хотя бы тот факт, что испанец продолжает оставаться крайне продуктивным и с семью голами является лучшим бомбардиром «кельтов». На первых порах россиянину придётся выходить на поле со скамейки, но удачные действия могут помочь ему вытеснить конкурента из состава. Кроме того, Яго может закрыть позицию на правом фланге, поэтому не стоит исключать, что Оскар Гарсия решит одновременно держать обоих форвардов на поле.

Стоит отметить, что Смолову не придётся долго адаптироваться к тактической схеме «Сельты». Гарсия использует стандартные 4—5—1 с одним опорным полузащитником, двумя центральными и двумя фланговыми. «Локомотив» также нередко прибегал к подобной схеме, причём особенно часто в противостояниях с равными по силе коллективами, а также в матчах Лиги чемпионов. Подобной расстановки Сёмин придерживался во встречах с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом».

Невозможно однозначно утверждать, что Фёдор добьётся успеха в Примере и станет достойным продолжателем традиций Александра Мостового и Валерия Карпина. На данный момент это не та «Сельта», что стабильно входила в десятку сильнейших клубов чемпионата и даже боролась за попадание в топ-7. Задача Смолова состоит в том, чтобы помочь одной из самых незабивных команд первенства наладить реализацию и выиграть борьбу за выживание. В последний раз «небесные» выступали в Сегунде в сезоне-2011/12.

Тем не менее форвард ничем не рискует. Учитывая, что переход оформлен на правах аренды, Смолов сохранит свою заработную плату в полном объёме. Кроме того, в случае неудачного выступления на Пиренеях россиянин волен отказаться от переезда в Виго на постоянной основе даже в случае интереса со стороны клуба.

Не стоит исключать, что Фёдору удастся хорошо проявить себя, если «Сельта» не сумеет сохранить прописку в Примере. Если россиянин сможет продемонстрировать игру времён выступлений за «Краснодар», его услугами вполне могут заинтересоваться другие европейские коллективы, что позволит ему продолжить карьеру в Европе.

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Для сравнения: тот же Александр Головин находился в гораздо более сложных условиях в момент переезда в «Монако». Полузащитник покинул ЦСКА летом 2018 года и подписал контракт на пять лет с одним из грандов французского футбола. Тем не менее в первом сезоне он был вынужден помогать монегаскам бороться за выживание и при неудачном исходе мог оказаться в Лиге 2. Смолов же застрахован от подобных неудач и может спокойно сосредоточиться на достижении результата.

Что касается перспектив Фёдора в сборной России, то ему не стоит волноваться. За последние годы тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым неоднократно доказывал, что одинаково пристально следит и за игроками РПЛ, и за игроками других европейских чемпионатов. Если Смолов сможет проявить себя в «Сельте», то попадание в заявку команды на Евро-2020 не заставит себя долго ждать.

Стоит отметить, что Фёдору не впервой уходить в аренду в европейский клуб. В 2010 году он оказался в голландском «Фейеноорде», за который провёл 14 матчей. Правда, успешным его вояж назвать нельзя, ведь он записал на свой счёт лишь один гол и две результативные передачи. Десять лет спустя он получил второй шанс громко заявить о себе в Старом Свете и имеет все шансы осуществить задуманное.