Экс-президент «Локомотива», бывший капитан «Зенита» и генсек РФС: кто может сменить Прядкина в РПЛ

Общее собрание лиги назначило новые выборы президента Российской премьер-лиги на 17 марта. Выдвигать свои кандидатуры на пост можно будет до 4 февраля. Ранее РФС признал недействительным переизбрание нынешнего руководителя Сергея Прядкина. RT составил список возможных кандидатов на пост главы РПЛ.

«Мы приняли замечания РФС»

Решение о назначении новых выборов президента РПЛ было принято на общем собрании лиги во вторник. Об этом рассказал генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Он подчеркнул, что участники согласились с замечаниями РФС.

«Собрание было посвящено определённым моментам, связанным с выборами руководителя лиги. Клубы рассмотрели заявление. Пришли к следующему: мы приняли замечания РФС, в связи с этим решили в соответствии с регламентом назначить срок выдвижения кандидатур руководителя до 4 февраля. 17 марта мы планируем выборы руководителя РПЛ. Сформирована избирательная комиссия. В соответствии с рекомендациями РФС до 30 июня будут подготовлены изменения в уставе. Хотим отметить, что РФС сам признал необходимость изменения корректировок в своих документах. Сегодня обсуждался вопрос о том, что в соответствии с нынешним регламентом РФС и ФИФА их требования являются обязательными для клубов, которые являются членами РФС», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Он также отметил, что встреча прошла в рабочей атмосфере и никаких конфликтов в ходе обсуждений не возникло.

«Тема сегодняшней встречи носит рабочий характер. Намечен план действий. Коллеги попросили меня выступить из-за моей в какой-то степени медийности. Не из-за того, что я каким-то образом связан с тем креслом, которое занимаю», — добавил Кикнадзе.

Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января. Однако в РФС посчитали, что лига при проведении выборов не соблюла все необходимые нормы. В частности, в Российском футбольном союзе остались недовольны тем, что лига за 40 дней до выборов не уведомила его о них. Вызвал вопросы и тот момент, что конкурентов у Прядкина не было.

В результате РФС признал выборы недействительными и обязал РПЛ провести новые в трёхмесячный срок «в полном соответствии с принципами и требованиями уставов ФИФА и УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава и избирательного регламента РФС». РПЛ обжаловать данное решение не стала. Новые выборы пройдут уже 17 марта.

Главным претендентом на пост, разумеется, является действующий руководитель лиги Прядкин, которого поддерживают все клубы. Например, спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после громкого вердикта РФС заявил, что альтернативы функционеру, который 13 лет возглавляет РПЛ, просто нет.

«Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьёзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», — заявил Худяков.

Таким образом, уже сейчас можно предположить, что на перевыборах действующий президент сохранит свой пост. Он обладает достаточным опытом и пользуется абсолютной поддержкой у клубов, а потому неудивительно, что альтернативу ему будет найти сложно.

Возможные кандидаты

Однако прямо сейчас в российском футболе есть несколько фигур, которые могли бы заменить Сергея Геннадьевича. В качестве одной из кандидатур в СМИ называется имя Ильи Геркуса. Он долгое время успешно трудился в «Зените», а потом стал президентом «Локомотива», который под руководством функционера выиграл чемпионат России спустя 14 лет и вернулся в Лигу чемпионов.

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Геркус показал себя как опытный и грамотный управленец, но вскоре покинул столичный клуб. Немаловажно, что он имеет и успешный опыт работы на телевидении. До «Локомотива» Геркус работал в «Лиге-ТВ» и помогал запускать канал «Наш футбол» в HD-качестве. Любопытно, что ранее экс-президент «Локо» являлся ещё и советником Прядкина.

Также подходящей кандидатурой можно назвать ещё одного петербуржца Максима Митрофанова. Он ранее, как и Геркус, работал в «Зените», а в настоящий момент момент является заместителем генерального секретаря РФС и директором по развитию.

Также можно вспомнить бывшего капитана «Зенита» Романа Широкова. После окончания карьеры он работал спортивным директором «Динамо». На этом посту экс-игрок сборной пробыл полтора года — в 2019-м он ушёл в отставку по собственному желанию.

«Клуб только вышел из ФНЛ, занял восьмое место. Никто не хочет давать просто так деньги, даже если это «Динамо». Да и во что было вкладывать — даже своего стадиона не было на тот момент. Хорошо, что ВТБ давал примерно половину минимального бюджета. Плюс Стржалковский невероятными усилиями собирал остальные 50%. Если бы не он, может, давно в ПФЛ клуб бы вылетел», — рассказывал Широков о своей работе в «Динамо».

Широков, несомненно, является талантливым руководителем, который хорошо разбирается в теме и имеет немало идей, как изменить российский футбол к лучшему. Однако главным его минусом является отсутствие опыта. Всё же Широкову нет ещё и 40, и это может стать проблемой на столь ответственном и важному посту.

Другим кандидатом на пост президента РПЛ может стать генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Информация о том, что он может пойти на повышение, появлялась в СМИ ещё в прошлом году. Он достаточно давно трудится в РФС и многое сделал, например, для развития пляжного футбола. А после ухода Виталия Мутко Алаев даже возглавил федерацию на временных основаниях, но не стал выставлять свою кандидатуру на выборы.

Тем не менее Алаев, несмотря на молодость, уже сейчас является достаточно опытным руководителем, отлично знакомым с проблемами отечественного футбола. Он немало поработал на самых разных должностях и зарекомендовал себя как грамотный управленец нового поколения.